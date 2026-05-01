รักชนก ย้ำ ประกันสังคม ยังคุ้มค่า เป็นหลังพิงสุดท้าย บำนาญชราภาพ ใช้บั้นปลายชีวิต และวันที่ลำบาก ยังมีเงินช่วย ชดเชยว่างงาน อาจไม่วิลิศมาหราเลิศหรู ปชน.ยืนยัน ปฏิรูปทุกอย่างจะดีขึ้น
1 พฤษภาคม 2569 – ที่ลานประชาชน อาคาร รัฐสภา น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวปราศรัยว่า ที่ผ่านมา แม้พรรคประชาชน จะมีการตรวจสอบอย่างหนักหน่วง ทั้งในและนอกระบบส่งเงินเข้าระบบประกันสังคม
แต่ก็ยังยืนยันว่า ยังอยากให้แรงงานทั้งไทยและทั้งในและนอกระบบส่งประกันสังคม เพราะเป็นรูปแบบที่คุ้มค่าที่สุด แม้จะมองว่า สิทธิ์รักษาพยาบาล สิทธิ์ทันตกรรม จะได้น้อยกว่า ระบบบัตรทอง แต่นอกเหนือจากนี้ ระบบประกันสังคม ยังมีบำนาญชราภาพ เดือนละประมาณ 3,500-5,000 บาท
น.ส.รักชนก กล่าวต่อว่า ดังนั้น ตนจึงกล้าพูดได้ว่า เป็นระบบประกันที่คุ้มค่ามากจากการส่งเงินสมทบเดือนละ 700-800 บาท ต่อเนื่อง 25 ปี แล้วได้บำนาญ 3,000-5,000 ตลอดชีวิต ถือว่าเป็นหลังพิงสุดท้าย ให้กับแรงงานทุกคนในวันที่ทำงานไม่ไหวแล้ว
หรือนอกเหนือจากเงินบำนาญชราภาพแล้ว ระหว่างนี้ยังมีเงิน สำหรับคลอดบุตร เงินชดเชยการว่างงานที่จะเป็น ที่พักพิงให้ได้บ้าง อาจจะไม่วิลิศมาหราเลิศหรู แต่ช่วยเราในวันลำบาก ในวันที่เราต้องการเบาะรองมันก็เป็นเบาะรองให้เราได้จริงๆ
พรรคประชาชน ยืนยันว่าถึงแม้ จะวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบประกันสังคมอย่างรุนแรงเด็ดขาด แต่ขอให้ผู้ประกันตนยังเชื่อมั่นในกองทุนประกันสังคมว่า เมื่อเราปฏิรูปมันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น