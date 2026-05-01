รัฐบาลไทย ยินดี ย้าย “อองซาน ซู จี” กักตัวบ้านพัก พร้อมสนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเมียนมา ผ่านความร่วมมือทุกฝ่าย ภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อประโยชน์ของปชช.

1 พ.ค. 69 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยยินดี ที่รัฐบาล
เมียนมา ย้าย นาง อองซาน ซู จี กลับมา กักตัวบ้านพัก สะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น และพร้อมส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และค่อยเป็นค่อยไประหว่างอาเซียนกับเมียนมา เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและการปรองดองภายในเมียนมาให้มีความคืบหน้า

โดยในช่วงที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ เยือนเมียนมา และเข้าพบประธานาธิบดี มิน อ่อง ไลง์ เมื่อ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา บรรยากาศการหารือเป็นไปด้วยดี มุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ หารือความมั่นคงชายแดน เตรียมเปิดด่านแม่สอด-เมียวดี

ผู้นำเมียนมายังได้บอกกล่าว ถึงความเป็นอยู่ของ นางอองซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐ ว่ามีสุขภาพแข็งแรง และจะมีมาตรการเชิงบวกในอนาคต

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ประเทศไทย ยินดีต่อการปล่อยตัวผู้ต้องขัง รวมถึงอดีตประธานาธิบดีอูวินมยิน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมียนมา และสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเมียนมาในการมีปฏิสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่สันติภาพและการปรองดองอย่างยั่งยืน

และยินดีที่เมียนมา แสดงความมุ่งมั่นในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพ และได้เชิญทุกกลุ่มติดอาวุธเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ เพื่อนำสันติภาพและเสถียรภาพกลับคืนสู่ประเทศ

ไทยยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนต่อความพยายามนี้ และไทยหวังว่า ในระหว่างที่กระบวนการสันติภาพดำเนินไป จะมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยเมียนมายังระบุว่า จะยังคงทำงานร่วมกับไทยและอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

“รัฐบาลไทย ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสม และค่อยเป็นค่อยไป สนับสนุนสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในเมียนมา ผ่านความร่วมมือกับทุกฝ่ายและภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาและเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวม”

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