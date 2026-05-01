“ยศชนัน-จุลพันธ์” ผนึกจุฬาฯ พลิกสยามสแควร์ เป็นเวทีแห่งโอกาส ยกระดับแรงงานไทย สู่ทุนมนุษย์คุณภาพ ขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤต AI-ค่าครองชีพ สู่เศรษฐกิจรายได้สูง
1 พ.ค. 69 – ที่เวทีกิจกรรม บริเวณ Siam Square Walking Street นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงาน “Siam Square Walking Street For All : จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง ปีที่ 2” ร่วมกับ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายยศชนัน กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันแรงงานแห่งชาติ ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านมุมมองจากคำว่า แรงงาน สู่การยกระดับเป็นการบริหารจัดการ ทุนมนุษย์ อย่างเต็มรูปแบบ เพราะคนไทยทุกคนคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ
เราจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากเชิงรับเป็นเชิงรุก เพื่อโอบรับและดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เยาวชนที่ต้องทำงานส่งเสียตัวเองเรียน ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ยังเปี่ยมด้วยศักยภาพ ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้น เทคโนโลยี AI และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว
เราต้องเร่งเสริมความพร้อม และสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุนมนุษย์ เพื่อรับมือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภารกิจนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่นำองค์ความรู้ลงสู่ชุมชน ช่วยยกระดับสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาส สร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และขับเคลื่อนประเทศ สู่เศรษฐกิจรายได้สูงอย่างยั่งยืน
“ขอส่งกำลังใจ และความชื่นชมอย่างสุดซึ้ง ไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน เพราะพวกคุณคือ กลไกและหัวใจสำคัญที่สุด ในการผลักดันเศรษฐกิจ และสร้างอนาคตของประเทศไทยอย่างแท้จริง” นายยศชนัน กล่าว
ด้าน นายจุลพันธ์ กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติสะท้อนบทบาทสำคัญของแรงงานต่อเศรษฐกิจ ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตพลังงานและเทคโนโลยี AI การ Upskill และ Reskill จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานให้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยภาครัฐมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์ เสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงและขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ภายในงาน “Siam Square Walking Street For All : จุฬาฯ ห่วงใย แรงงานไทยแข็งแรง ปีที่ 2” มีการให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งการเจาะเลือด ตรวจสุขภาพช่องปาก และการคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
รวมถึงบริการดูแลสุขภาพจิตผ่านการประเมิน และให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาทักษะอาชีพที่จำเป็น และกิจกรรมสร้างความสุขและความบันเทิงบนเวที เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานอย่างรอบด้าน