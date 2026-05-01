‘พ.ต.อ.ทวี’ ทำบุญพุทธ-จีน ตากใบ – สุไหงโกลก มวลชนผนึกกำลังส่งใจ สู้ภัยคนพาลสกัดความยุติธรรม
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่จ.นราธิวาส ร่วมงานบุญวัดหิรัญวดี-ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ครบ 40 วัน ปมคดี สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ชาวบ้านแห่ขอพรให้ “คนดีปลอดภัย” พร้อมวิจารณ์ยับท่าทีแม่ทัพภาค 4 ไม่เข้าใจบริบทพื้นที่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ร้านอาหารยะกัง เพื่อพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาปากท้องและสถานการณ์ในพื้นที่จากประชาชนอย่างใกล้ชิด ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ วัดหิรัญวดี หมู่ที่ 4 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ
พ.ต.อ.ทวี ได้รับเกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ โดยมี พระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยขบวนกลองยาวและนางรำ
พ.ต.อ.ทวี กล่าวในพิธีตอนหนึ่งว่า วัดแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี ถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชายแดน ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าตาของประเทศ “นอกจากเราจะปฏิบัติ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว สิ่งที่ผมหวังคือการรักษาอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะ ‘ภาษาเจ๊ะเห’ ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่แสดงถึงมิตรภาพข้ามพรมแดนไปถึงมาเลเซีย การร่วมทำบุญวันนี้คือความภาคภูมิใจในการรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่”
จากการสอบถามประชาชนที่มาร่วมพิธี พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเปี่ยมศรัทธา ชาวบ้านรายหนึ่งระบุว่า นอกจากการมาขอพรเรื่องลูกหลานและการสอบเข้ารับราชการแล้ว วันนี้ตั้งใจมาขอพรให้ พ.ต.อ.ทวี และพรรคประชาชาติปลอดภัย
“ชาวบ้านงงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ สส.กมลศักดิ์ ข้อมูลชัดขนาดนี้แต่ทำไมยังตามไม่ถึงตัวบงการ โดยเฉพาะท่าทีของแม่ทัพภาค 4 ที่ออกมาพูดนั้นไม่เหมาะสมเลย เป็นข้าราชการระดับสูงแต่ดูเหมือนไม่เข้าใจพื้นที่ จนลามมาถึงท่านทวี วันนี้จึงขอพรให้ท่านแคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีและคนไม่ดี” ชาวบ้านในพื้นที่กล่าว
ต่อมา พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้เดินทางไปยัง ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อ.สุไหงโก-ลก เพื่อประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีการจุดธูปเทียนขนาดใหญ่ เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อความเป็นสิริมงคล และตีกลอง-ระฆังตามประเพณีจีน
ในการนี้ พ.ต.อ.ทวี ได้พูดคุยกับคณะกรรมการศาลเจ้าอย่างเป็นกันเอง พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อทำนุบำรุงศาลเจ้าและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ซึ่งทางคณะกรรมการได้มอบเหรียญที่ระลึกเป็นการตอบแทน
หนึ่งในคณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ เผยความรู้สึกว่า “พวกเราขอพรให้ท่านทวีเสมอ โดยเฉพาะช่วงนี้ที่สถานการณ์ดูวุ่นวาย ขอให้ท่านปลอดภัย พ้นจากสิ่งไม่ดี และคลาดแคล้วจากคนที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง”
การลงพื้นที่ของพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ครั้งนี้ เนื่องจากตรงกับวันครบรอบ 40 วัน กรณีคดีของ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับคนในพื้นที่นราธิวาส การเดินสายพบปะทั้งกลุ่มชาวพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนของ พ.ต.อ.ทวี ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญตามประเพณี แต่ยังเป็นการตอกย้ำฐานเสียงและความเชื่อมั่นว่า “พรรคประชาชาติ” ยังคงเป็นที่พึ่งของคนทุกศาสนาในพื้นที่ปลายด้ามขวาน ท่ามกลางมรสุมการเมืองที่กำลังรุมเร้าอยู่ในขณะนี้