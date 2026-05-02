‘อัครนันท์’ ชูภาพลักษณ์ใหม่ลูกเสือไทย หนุนใช้แอป SCOUTDD ปั้นเยาวชน ‘ทำดี ทำได้ ทำทันที’
ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหาร สลช. ได้เข้าพบ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ เพื่อรับทราบนโยบาย การดำเนินการพัฒนากิจการลูกเสือไทย
โดยนายอัครนันท์ ต้องการให้ สลช.ผลักดันและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์กิจการลูกเสือจากสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นภาระ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่เยาวชนอยากเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ โดยทำให้การเป็นลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นสิ่งที่สนุกและน่าดึงดูด ไม่ใช่การบังคับ พร้อมผลักดันแอปพลิเคชัน SCOUTDD ให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับชุมชนลูกเสือยุคใหม่ เพื่อให้นักเรียนสามารถบันทึกความดี เข้าร่วมกิจกรรม และชักชวนเพื่อนมาร่วมเป็นสมาชิกได้อย่างสะดวก ภายใต้แนวคิด “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ซึ่งจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือบันทึกกิจกรรมแบบเดิมๆ แต่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สนุกสนาน (Gamification)
เลขาธิการ สลช. กล่าวอีกว่า ขณะที่ตนและผู้บริหาร สลช. ได้นำเสนอแผนพัฒนา 12 กิจกรรมอาทิ ระบบบันทึกความดี SCOUTDD ทำดี ทำได้ ทำทันที ระบบบันทึกความดีของลูกเสือไทย ที่มีการพัฒนาจาก LINE เป็น Application ที่รองรับทั้งระบบ Android และ IOS ปัจจุบันมีผู้ใช้งานร่วม 1 แสนกว่าราย เตรียมพัฒนาและเพิ่มการสะสม Points เพื่อแลกของรางวัล
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง , กองลูกเสือวชิราพิทักษ์ “ด้วยรักและภักดี” กองลูกเสือที่สร้างเยาวชนผู้นำทางการลูกเสือ ที่เปี่ยมด้วยอุดมการณ์แห่งความรักและความภักดี พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย หลักสูตร และเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อลดภาระผู้ปกครอง รวมถึงการยกระดับบทบาทลูกเสือไทยในเวทีนานาชาติ ทั้งการร่วมชุมนุมลูกเสือโลกปี 2569 ณ ประเทศอังกฤษ และการเตรียมเป็นเจ้าภาพชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกปี 2572 ในประเทศไทย
“รมช.ศธ.ยังได้เน้นย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมจะสนับสนุน สลช. อย่างเต็มที่ทั้งด้านงบประมาณและการผลักดันกฎหมาย เพื่อให้ลูกเสือไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจิตสาธารณะให้กับเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืน” ดร.วรัท กล่าว