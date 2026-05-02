ณัฏฐ์ชนน โฆษกภูมิใจไทย สวนกลับ เท้ง ระรานให้ปลด พิพัฒน์ ปมรู้จัก “เสี่ยตือ” พร้อมฟาดกลับที ปชน.เอาคนดำเข้มมาสมัคร สส.ไม่เห็นรับผิดชอบอะไร

วันที่ 2 พ.ค.2569 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่เสนอให้ปลด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เพราะรู้จักกับเสี่ยตือ ว่า เป็นเรื่องพิลึก ที่ฝ่ายค้านที่อวดอ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่ มาพูดเรื่องแบบนี้ เพราะพรรคประชาชนมีคนในพรรคที่เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือมี สส.ที่มีปัญหาอย่าว่าแต่สีเทาเลย เป็นสีดำจำนวนมาก

ณัฏฐ์ชนน

ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ โฆษกพรรคภูมิใจไทย สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย

“พฤติกรรมคนของพรรคประชาชน คนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมือง มีทั้งเรื่องการคุกคามทางเพศ ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกายสตรี ข่มขืนกระทำชำเรา พฤติกรรมค้ายาเสพติด ฟอกเงินขบวนการยาเสพติด พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์ ไม่ได้เรียกว่าแค่ทุนเทา แต่คือสีดำมะเมื่อม ไม่เห็นมีคนพรรคประชาชนจะออกมารับผิดชอบด้วยการลาออก” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว

นายณัฏฐ์ชนน กล่าวว่า กรณีที่คนรู้จักกันไม่ใช่ว่าไปร่วมสนับสนุนในการกระทำผิด ไม่ได้มีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทำไมต้องออกมาเรียกร้องให้ปลดออก กลับกันที่นำคนสีดำมะเมื่ยม วัยรุ่นตั้งตัว มาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งที่กฎหมายให้ผู้บริหารพรรคพิจารณา มีการอนุมติลงลายมือชื่อชัดเจนไม่เห็นหัวหน้าเท้ง และพรรคพวก จะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรกับสังคม

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน

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