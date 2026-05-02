เมื่อวันทึ่ 2 พ.ค.2569 ที่ Futurium (ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต) คลองห้า นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พาสมาชิกในครอบครัว ทั้งภรรยาและลูกๆ ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้แห่งอนาคต ที่แลนด์มาร์คการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน เพื่อส่งเสริมแนวคิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
นายยศชนันและครอบครัว ได้ใช้เวลากว่าครึ่งวันในการเรียนรู้ผ่านระบบ Interactive ขั้นสูงในโซน Innovation World ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง “Framework ความคิด” ให้เยาวชนเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วย 7 ไฮไลต์สำคัญที่น่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมการคมนาคมขนส่ง-เรียนรู้ระบบเมืองอัจฉริยะและการเดินทางแห่งอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด
นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-สัมผัสหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม และไฮไลต์คือ “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ที่เปิดให้ทดลองเป็นศัลยแพทย์จำลอง ฝึกความแม่นยำผ่านเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง, นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ-ห้องจำลองสถานการณ์วิกฤต ทั้งพายุและการหนีไฟ เพื่อฝึกการตัดสินใจและเอาตัวรอดอย่างถูกวิธี
นวัตกรรมพลังงานทางเลือก-เจาะลึกแหล่งพลังงานสะอาดและความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน, นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ-ตั้งแต่การเพาะปลูกแม่นยำ เทคโนโลยีปศุสัตว์ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี-นำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีจิ๋วรอบตัวผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย, นวัตกรรมอวกาศและการบิน-ตื่นตากับการจำลองพื้นผิวดวงจันทร์และการออกแบบวิถีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่น
จุดสำคัญที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือโซน Job World ที่เปิดโอกาสให้เด็กอายุ 9-18 ปี ได้ร่วมเวิร์กช็อปนานถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อทดลองสวมบทบาทเป็นอาชีพในฝันผ่าน 9 ศูนย์การเรียนรู้ รวม 27 อาชีพ อาทิ วิศวกรเกษตรอัจฉริยะ นักวางแผนระบบโลจิสติกส์ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม เชฟอาหารรักษ์โลก นักจัดการภัยพิบัติ วิศวกรหุ่นยนต์ และนักคิดค้นยา เป็นต้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นกระบวนการทำงานจริงว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปสร้างอนาคตได้อย่างไร
นายยศชนัน กล่าวถึงความประทับใจในการเยี่ยมชมครั้งนี้ว่า ตนเคยไปชมศูนย์การเรียนรู้ลักษณะนี้ที่เกาหลีใต้ ซึ่งน่าประทับใจมาก แต่วันนี้พาลูกและภรรยามาดูของบ้านเรา พบว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของไทยเราทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลย Futurium ทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ดูยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย สนุก และทันสมัย
ที่สำคัญคือการประยุกต์ใช้ในโซน Job World ที่ทำให้เด็กๆ เห็นภาพชัดเจนว่าความรู้จะนำไปเลี้ยงชีพได้อย่างไร เชื่อมั่นว่าที่นี่จะสร้างแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ให้เยาวชนไทยก้าวสู่ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ จึงขอเชิญชวนทุกครอบครัวพาบุตรหลานมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของนวัตกรรมไทยที่นี่