ศาลอาญาคดีทุจริตรับฟ้อง คดี ‘สุภา ปิยะจิตติ’ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. ละเว้นอุทธรณ์ภาษีหุ้นชินคอร์ป ทำรัฐเสียรายได้ 1.79 หมื่นล้านบาท
วันที่ 2 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ นัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ อท.75/2569 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 โจทก์ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ อดีตกรรมการป.ป.ช. และอดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร และนายสุทธิชัย สังขมณี อดีตสรรพากรภาค 3 เป็นจำเลยรวม 3 ราย
กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในคดีการประเมินภาษีจากการซื้อขายหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนายพานทองแท้ และน.ส.พินทองทา ชินวัตร ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษีอากรประมาณ 17,900 ล้านบาท ในคดีดำเลขที่ 03-3-1058/2564 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0604.2/ว44 ลงวันที่ 23 มิ.ย.2549 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีศาลปกครอง
โจทก์และจำเลยที่ 3 มาศาล ส่วนจำเลยที่ 1 อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค 1 ในคดีหมายเลขดำที่ อท95/2567 และจำเลยที่ 2 ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางคลองเปรมในคดีหมายเลขแดงที่ อท96/2564 ของศาลนี้
โดยศาลดำเนินการกระบวนพิจารณาโดยถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกับเรือนจำกลางคลองเปรม
ก่อนเริ่มการพิจารณาศาลได้สอบถามจำเลยที่ 2 และที่ 3 เรื่องทนายความแล้ว จำเลยที่ 2 และ 3 แถลงว่ายังไม่มีทนายความและประสงค์ที่จะต่อสู้คดี โดยจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 จะแต่งตั้งทนายความเข้ามาภายหลัง
จำเลยที่ 1 โจทก์แถลงว่าถูกดำเนินคดีในคดีหมายเลขดำที่ อท.95/2562 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ขอให้ศาลมีหนังสือถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ส่งตัวจำเลยมาสอบคำให้การต่อไป
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ยังไม่มีทนายความ ประกอบกับมีเหตุจำเลยที่ 1 มาศาลวันนี้ไม่ได้ จึงให้เลื่อนไปสอบคำให้การจำเลยทั้งสามในวันที่ 30 มิ.ย. 2569 เวลา 09.30 น.
หมายเรียกจำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ
หมายขังจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไว้เว้นแต่มีประกัน
โดยมีหนังสือถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ส่งตัวจำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ โดยแนบสำเนาหมายเรียกจำเลยที่ 1 พร้อมกับหนังสือและให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 จัดการหมายเรียกให้จำเลยที่ 1 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ หมายเรียกจำเลยที่ 2 มาศาลในวันนัดสอบคำให้การ
สำหรับนายสุทธิชัย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ประกันตัวชั้นพิจารณา วงเงิน 800,000 บาท โดยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล