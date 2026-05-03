โฆษก กทม.แจงยังไม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สก. ‘ทีมชัชชาติ’ หลังมีภาพผู้สนใจสมัคร สก. ใช้ภาพโปรโมตโทนสีเขียว ทำสังคมเข้าใจผิด ย้ำ ผู้ว่าฯ กทม. ยังอยู่ในวาระ ต้องคงไว้ซึ่งความเหมาะสม-เป็นกลาง

วันที่ 3 พ.ค. 2569 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงหลังมีภาพปรากฏในโซเชียลมีเดียมีผู้ที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ของกรุงเทพฯ ทยอยเปิดตัวและใช้ภาพโทนสีตัวหนังสือเป็นสีเขียวคล้ายกับทีมงานของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า หลายท่านสอบถามเข้ามาว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ส่งผู้สมัคร สก. ลงเลือกตั้งในครั้งนี้หรือไม่ เนื่องจากพบว่าผู้สมัครบางรายมีการใช้ภาพ สี สโลแกน หรือองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับแคมเปญการเลือกตั้งของผู้ว่าฯ ในครั้งที่ผ่านมา

“ขอเรียนชี้แจงว่าขณะนี้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง และไม่เคยประกาศให้การสนับสนุนผู้สมัคร สก. รายใด ทั้งนี้ เพื่อคงไว้ซึ่งความเหมาะสม ความเป็นกลาง และไม่เลือกข้าง ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีที่ผู้สมัครบางรายมีการใช้สีเขียวหรือชื่อ “ชัชชาติ” อาจเป็นเพราะความเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานร่วมกับผู้ว่าฯ ได้”

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำชื่อหรือภาพของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเสียง และเพื่อป้องกันความสับสน ขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชน ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจทางการ ได้แก่เพจเฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และเพจ “ทีมชัชชาติ” ซึ่งจะเป็นช่องทางเผยแพร่ความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการพัฒนาเมือง สามารถติดตามเครือข่าย “Work work work กรุงเทพฯ ทำงาน” ได้เช่นกัน

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