“ปชป.” ได้ตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้ว เตรียมเปิดตัวพร้อมผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขต กลางเดือน พ.ค. ด้าน” สกลธี” แย้ม เป็นผู้ชาย แต่บอกไม่ได้จริงๆเป็นใคร
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2569 นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแล พื้นที่กรุงเทพฯ ให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลที่เป็นตัวแทนพรรคฯ ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้ได้บุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้ว แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใคร เพราะยังมีกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการอีกนิดหน่อย โดยจะมีการเปิดตัวประมาณกลางเดือนพ.ค.
“ยืนยันได้ว่าพรรคฯ มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีกระบวนการอีกนิดหน่อย จึงยังไม่สามารถเปิดได้ว่าเป็นใคร อยู่แวดวงไหน บอกไม่ได้จริงๆ บอกได้แค่ว่าเป็นผู้ชาย” นายสกลธี กล่าว
นายสกลธี กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพฯ (สก.) ครบทั้ง 50 เขตแล้ว โดยการประชุมกรรมการบริหาร(กก.บห.) พรรควันที่ 5 พ.ค.นี้ จะอนุมัติผู้สมัครที่เหลือ และจะมีการประชุม สก.ทั้ง 50 เขต ในวันที่ 11 พ.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่พรรคฯ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ
ทั้งนี้จะมีการเปิดตัว ผู้สมัคร สก. พร้อมกับผู้สมัครผู้ว่ากทม. ประมาณเดือนพ.ค.เป็นต้นไป เพราะมีเรื่องนโยบายและอะไรอีกหลายๆ อย่าง ที่เราอยากให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเปิดออกมา
ส่วนทีมผู้ว่าฯกทม.จะเปิดตัวเลยหรือไม่นั้น นายสกลธี กล่าวว่า ยังไม่มีการเปิดตัวทีมพร้อมกับผู้ว่า กทม.แต่จะทยอยเปิดออกมา
เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะมีกิจกรรมอะไรออกมาบ้าง เพราะพรรคอื่นก็เริ่มทำกิจกรรมกันแล้ว นายสกลธี กล่าวว่า มีกิจกรรมอยู่แล้ว แต่เราทำเมื่อพร้อม