นายกฯ เผย เร่งตั้ง คกก.ศึกษาแลนด์บริดจ์ ปัดตอบปมแรงต้านในพื้นที่เยอะ “พิพัฒน์-สุชาติ” จ่อลงพื้นที่ 8 พ.ค.นี้ ยัน รับฟังความเห็นทุกฝ่าย
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 4 พ.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เพื่อเป็นประธานการประชุม สส. พรรคภูมิใจไทย ประจำสัปดาห์
โดยผู้สื่อข่าวถามว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ (5 พ.ค.) มีวาระใดเข้าบ้าง นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่า “เดี๋ยวจะขึ้นไปประชุมพรรคก่อน”
เมื่อถามว่า จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปยื่นคัดค้านการสร้างแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้กำลังเร่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษา และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนที่มีประชาชนจำนวนมากคัดค้านนั้น นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถาม ก่อนขึ้นห้องประชุมทันที
ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม เปิดเผยว่า จะลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ พร้อมกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังความเห็นทุกฝ่าย
เมื่อถามกรณีที่จะมีชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์กับ สส. 14 จังหวัดภาคใต้ ของพรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ กล่าวว่า พร้อมรับฟังทุกฝ่าย แต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องนี้