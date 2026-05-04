วิปรัฐบาล เชื่อ พ.ร.บ.อากาศสะอาด ทันเดดไลน์ 12 พ.ค. ปัดตอบ นายกฯ มาตอบกระทู้ฝ่ายค้าน ขอวางการเมืองลง ยัน พร้อมประสาน รมต. มาตอบ
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 4 พ.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการยืนยันร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเฉพาะพ.ร.บ.อากาศสะอาดว่า ทางวิปรัฐบาลได้ประสานกับทางครม. เรื่องการยืนยันกฎหมาย เชื่อว่าครม.จะพิจารณาอย่างรอบด้าน และเสนอเข้ามาให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาอยู่แล้ว เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 12 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นเดดไลน์
ส่วนกรณีที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่าถ้ารัฐบาลยังไม่ยืนยันมาภายในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ก็จะเชิญเลขาธิการครม. ไปชี้แจงในวิปฝ่ายค้านว่าทำไมกฎหมายถึงไม่ผ่าน ด้วยเหตุนี้จะสุ่มเสี่ยงทำให้กฎหมายถูกปัดตกไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ไม่น่าเป็นกังวล ต้องรอความชัดเจนสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมครม. ว่าจะมีมติแบบไหนอย่างไร
เชื่อว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ ส่วนใหญ่จะได้รับการยืนยันจากครม.เข้ามา ส่วนจะเป็นวันที่ 5 พ.ค. หรือวันที่ 12 พ.ค.นั้น เป็นอำนาจของครม.
ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่าจะตั้งกระทู้ถามนายกฯ ในสัปดาห์นี้ นายกฯ จะไปตอบกระทู้ของฝ่ายค้านหรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ฝ่ายค้านก็ถามนายกฯ ทุกสัปดาห์ ซึ่งเราได้ประสานงานกับครม.อยู่ทุกสัปดาห์
ขอยืนยันไปยังฝ่ายค้านอีกครั้งว่า เรามีความพยายามอยากจะเห็นการทำงานร่วมกัน อยากจะถามในประเด็นไหนหรือถามรัฐมนตรีท่านใดให้ประสานงานเข้ามาก่อน ซึ่งวันพฤหัสบดีนี้ตนก็ไม่แน่ใจว่านายกฯ จะติดภารกิจสำคัญอะไรหรือไม่ ถ้ามีแล้วจำเป็นต้องมอบหมาย แล้วเรารู้ว่าประเด็นที่ท่านจะถามเรื่องอะไร ก็จะประสานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบกระทู้แทนได้
“ผมเชื่อว่าถ้าเราวางการเมืองลง เอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้ง ก็จะทำให้งานเดินหน้าไปได้ ถ้าแจ้งมาว่าเป็นหัวข้อเรื่องอะไร รัฐมนตรีท่านไหน เราสามารถที่จะประสานงาน เพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบมาตอบกระทู้สดได้ ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ และไม่มีประโยชน์อะไรที่ทำให้กระทู้ตกไปในแต่ละสัปดาห์” นายกรวีร์ กล่าว
เมื่อถามว่า ในสภาสมัยนี้มีโอกาสใช่หรือไม่ที่นายกฯ จะตอบกระทู้ฝ่ายค้าน ไม่ใช่ตอบกระทู้รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว นายกรวีร์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ขึ้นอยู่แต่ละสัปดาห์ว่า นายกฯ จะมีภารกิจอะไรเยอะหรือไม่
เมื่อถามว่า การประชุมสส.พรรคภูมิใจไทยวันนี้ มีวาระอะไรสำคัญบ้าง นายกรวีร์ กล่าวว่า เรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาฯ ในสัปดาห์นี้ เป็นการสรุปว่าจะมีญัตติใดเข้าสภาบ้าง รวมถึงกระทู้สด ที่สัปดาห์นี้เป็นของพรรคภูมิใจไทย