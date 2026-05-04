ณัฏฐ์ชนน จี้ ป.ป.ช. เร่งเคลียร์คดี รับเงินค่ารักษาพยาบาล 1.3 ล้านบาท ชี้กระทบต่อตำแหน่ง-ความเชื่อมั่น ยัน ไม่ใช่ทุจริตร้ายแรง-โกงบ้านเมือง

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 4 พ.ค. 2569 ที่พรรคภูมิใจไทย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการออกมาวิจารณ์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ไม่ฟ้องคดีรับค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น จำนวนกว่า 1.3 ล้านบาท เมื่อปี 2562 แลกกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำตัวว่า ในเรื่องนี้อยู่ในชั้น ป.ป.ช. เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

ฉะนั้น เมื่อตนอุทธรณ์ก็จะมีกระบวนการเรียกสอบพยานเพิ่ม แต่ส่วนตัวอยากให้ตัดสินในวันนี้ พรุ่งนี้ เพราะมีผลกับตนเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ตนเสียโอกาสไปหลายปีที่ผ่านมา

ตนจึงอยากให้ ป.ป.ช. ได้ทบทวนมติที่ตนร้องขอ ซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เป็นการดึงคดี และหากเป็นไปได้ ตนก็อยากให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพราะอาจจะส่งผลต่อตนในหลายๆ เรื่อง เช่น ตำแหน่งในอนาคต รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชน และเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษาพยาบาล ไม่ใช่เรื่องโกงบ้านโกงเมือง หรือทุจริตอย่างร้ายแรง

“เป็นเพียงการรักษาพยาบาล ผ่าตัด ตายไปแล้ว แต่ฟื้นขึ้นมาก็เกือบตายทางการเมือง มาทำงานจึงขอโอกาสให้ได้กลับมาทำงานเพื่อประเทศชาติ” นายณัฏฐ์ชนน กล่าว

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