พรรคประชาชน จ่อเปิดตัว ดร.โจ ชิงเก้าอี้ ผู้ว่าฯ กทม. พรุ่งนี้ 5 โมงเย็น ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ชู กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน
เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชน (ปชน.) ถึงความเคลื่อนไหวก่อนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาชนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 17.00 น.นี้ว่า มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน จากเดิมที่จะใช้มิวเซียมสยาม มาใช้ที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เป็นสถานที่เปิดตัว นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร หรือ ดร.โจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.
โดยเริ่มเดบิวต์ปรากฏตัวต่อสาธารณะในกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมของพรรคประชาชน จากสี่แยกบางโพ เข้าสู่สภาฯ ในวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ พรรคพรรคประชาชน ยังได้โพสต์ข้อความสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กว่า “กรุงเทพง่ายๆ BY ผู้ว่าประชาชน” ใช้ชีวิตในกรุงเทพทุกวันนี้ ยากไหม? เหนื่อยเกินไปรึเปล่า? เพราะเรารู้ว่าเมืองนี้ไม่ง่าย แม้ทุกคนจะต่อสู้ดิ้นรนเต็มที่ ก็ใช่ว่าจะได้มีชีวิตที่ดี
ความฝันที่เรียบง่ายอย่างการมีโรงเรียนดีๆ ใกล้บ้านให้ลูก ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ขายของแบบสบายใจไม่ต้องจ่ายส่วย เดินอย่างปลอดภัยในซอยบ้านตัวเอง กลายเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้ในกรุงเทพ พรรคประชาชนจึงขอเสนอกรุงเทพง่ายๆ เมืองที่เป็น safety net โอบรับในทุกๆ วันของชีวิตคุณ
นอกจากนี้ บรรดา สส.พรรคประชาชน ยังได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโปร 5 เดือน 5 อาทิ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ แชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊กพรรคประชาชนกรุงเทพ พร้อมระบุว่า วันที่ 5 เดือน 5 พบกับโปรใหม่จากพรรคประชาชน กรุงเทพง่ายๆ
โดยโพสต์ดังกล่าวของเพจพรรคประชาชนกรุงเทพ ระบุว่า กรุงเทพโคตรยากที่เรารู้สึกว่าเมืองนี้ยากจัง อาจจะเพราะมันยากจริง พาพ่อแม่ออกไปหาหมอที่โรงบาลรัฐ กลับบ้านหลังเลิกงาน ออมเงินแต่ละเดือนให้ได้ซักก้อน เดินกลับบ้านคนเดียวยามวิกาล จะเปิดบริษัททำธุรกิจ กรุงเทพอาจจะมีตึกสวย มีรถไฟฟ้า นักท่องเที่ยวต่างไหลมาที่นี่
แต่เรื่องพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันของคนกรุงเทพนั้นเรียบง่ายนั้น อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคนกรุงเทพ อย่างที่เราเห็นจากข้อความข้างต้นว่า สำหรับคนกรุงเทพหลายๆ คน เมืองนี้ยังยากอยู่ 5 พ.ค.นี้ 5 โมงเย็น แคนดิเดตผู้ว่าฯ ของพรรคประชาชน จะมานำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพที่ง่ายกว่า พบกันที่ The Mitr-ting room ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน