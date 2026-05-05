อัครนันท์ สั่งรื้อ หลักสูตร สกร. โละของเก่าปี 51 ตั้งเป้าใช้หลักสูตรใหม่ครบทุกจังหวัดในปี 70 ไม่หวั่น สส.ปชน. จี้ถามกลางสภาฯ ขอบคุณช่วยตรวจสอบ

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) หลังจาก สส.พรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงความล้าหลังของหลักสูตรสกร.ว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ นางสาวเกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดี สกร.ตอบคำถามว่าทำไมถึงยังใช้หลักสูตรเดิม และเรื่องการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหานี้

เมื่อถามว่าหลักสูตรของ สกร.ที่ไม่ทันสมัยนั้น นายอัครนันท์ กล่าวว่า หลักสูตรของสกร.ขณะนี้มีอยู่ 2 หลักสูตรคือหลักสูตรปี 2551 และปี 2567 ที่มีการทดลองใช้แล้ว 12 จังหวัด และจากการลงพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิพบว่า ยังคงใช้หลักสูตรในปี 2551 อยู่ ซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้ทันสมัย โบราณ เพราะบางเรื่องเปลี่ยนไปมากแล้ว

“วันนี้เราต้องทันโลก ทันสถานการณ์ เพราะหลักสูตรควรเดินไปข้างหน้าและปรับปรุงเพราะการศึกษาใน สกร. ปีหนึ่งมีน้องๆมาเรียนกว่า 8 แสนคน พอเรามีหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐาน จะกลายเป็นปัญหา ถ้าเราไม่ทำตั้งแต่วันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหายืดยาวในอนาคต” นายอัครนันท์ กล่าว

เมื่อถามว่า การพัฒนาหลักสูตรของ สกร.จำเป็นต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด นายอัครนันท์กล่าวว่า หลักสูตรของสกร.เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 9 และ 10 พฤษภาคม จะมีการพาผู้เรียนในหลักสูตรเดิมย้ายมาหลักสูตรใหม่ให้หมด เพื่อเข้าสู่หลักสูตรในปี 2567 และคาดว่าในช่วงเทอมการศึกษาที่ 1 ในปี 2570 จะทำการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ได้ทั้งหมดทั่วประเทศ

นายอัครนันท์ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับอธิบดี สกร. ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือและคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหนังสือ ซึ่งหลังจากนี้จะไม่มีการปล่อยปละละเลย ซึ่ง 2 คณะกรรมการจะช่วยกันทำงานในระยะยาว ซึ่งสกร.เองก็ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด

ตนในฐานะที่กำกับดูแล สกร. มีนโยบายอยากให้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผ่านรัฐบาลไปแล้วยกเลิก ซึ่งอยากให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสรก.ในอนาคตว่าต้องมีการตรวจคุณสมบัติทุกประเด็น ทั้งหลักสูตรและตัวหนังสือ

เมื่อถามว่า การทำงานร่วมกันของรัฐมนตรีและอธิบดี สกร. จะทำงานร่วมกันได้ต่อเนื่องหรือไม่ นายอัครนันท์กล่าวว่า อธิบดีเป็นคนที่ทำงานดี ทำงานไว หลายเนื้องานอธิบดีทำงานด้วยความใส่ใจและแนวนโยบายก็คล้ายกัน เช่นกลุ่มเปราะบางที่จะไปทำงานร่วมกันที่กรมราชทัณฑ์

ตนและอธิบดีทำงานร่วมกันได้ดี เพราะการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันตลอดเวลา และการให้เกียรติการเป็นเรื่องสำคัญ ในส่วนที่ตนกำกับดูแลตนจะไม่เข้าไปยุ่ง กับอธิบดี ให้ทำงานได้อย่างอิสระ ให้เกียรติอธิบดีในการทำงาน

ส่วนที่สส.พรรคประชาชนเตรียมที่จะตั้งกระทู้ถามในสภา หรือตั้งกระทู้เพื่อขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา นายอัครนันท์กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสส.พรรคประชาชน เพราะประเด็นนี้ตนได้ให้ความสำคัญตั้งแต่แรก การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายค้านและรัฐบาลรอบนี้น่าจะทำงานด้วยกันได้อย่างดี ส่วนเรื่องนี้ตนมีคำตอบให้พรรคประชาชนอย่างแน่นอน เพราะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญของชาติ

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่พรรคประชาชนมองว่าประเด็นดังกล่าวอาจเสี่ยงทำให้หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรี นายอัครนันท์ ได้หัวเราะก่อนกล่าวว่า ตนจะทำให้ดีที่สุดวันนี้ถ้าเราทำดีอีก 10 ปีประเทศไทยก็จะดี เรื่องอาจจะไม่เป็นที่พอใจในวันนี้แต่ตนจะทำให้เต็มที่

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