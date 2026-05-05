จับตากรรมการวินัย ‘พรรคประชาชน’ ถกลงดาบ ‘ภัณฑิล’ อภิปรายเหมารวมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด ‘พริษฐ์’ ชี้ ต้องหาบทลงโทษเหมาะสมกับสัดส่วนความผิด

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่ นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการพาดพิงถึงกำนันผู้ใหญ่ ว่า ตนคิดว่าประเด็นที่เป็นปัญหาหลัก ที่ทางพรรคได้ออกแถลงการณ์มา คือการอภิปรายที่เป็นในลักษณะของการกล่าวหาเหมารวม

ซึ่งเข้าใจว่าทางผู้อภิปรายต้องการที่จะสะท้อนเรื่องของยาเสพติด โดยทางพรรคมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ขณะนี้มีการเรียกนายภัณฑิล เข้ามา ในกระบวนการทางวินัยของพรรค โดยคาดว่าจะมีการประชุมในวันที่ 6 พ.ค.ที่จะถึงนี้ เพื่อพิจารณาบทลงโทษที่ได้สัดส่วน ส่วนมาตรการที่จะออกมาหลังจากนี้ขอให้ทางพรรคเป็นฝ่ายชี้แจง

เมื่อถามถึง กรณีที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวว่าการออกมาแค่ขอโทษไม่เพียงพอต้องให้นายภัณฑิล พิจารณาตัวเองด้วยนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าตัวรับทราบและรับรู้สิ่งที่เขาทำไปนั้นไม่เหมาะสม ในการใช้คำพูดลักษณะกล่าวหา ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษผ่านหน้าสื่อไปแล้ว แต่ย้ำว่ามาตรการของทางพรรค เรามองว่าต้องเป็นมาตรการการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำที่เกิดขึ้น

เมื่อถามถึง กรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า โพสต์เฟซบุ๊กถึงการทำงานของพรรคประชาชน หลังจากนี้ทางพรรคจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า บทสรุปหนึ่งที่เราได้จากการประชุมใหญ่ ของพรรคคือเรามองว่า สิ่งที่พรรคประชาชน หรือย้อนไปถึงพรรคก้าวไกล ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ที่ผ่านมาคือการทำให้ประชาชนเห็น ภาพชัดว่า พรรคประชาชนมีความแตกต่าง จากพรรคการเมืองอื่นในภูมิทัศน์การเมืองอย่างไร หรือความแตกต่างของวาระที่เรานำเสนอ เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศอย่างไร

ดังนั้น ตนคิดว่าการที่พรรคประชาชนเดินหน้าในการนำเสนอประเด็นที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่ถูกนำเสนออยู่ในสังคม หรือสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในรัฐบาลเป็นเป้าหมายที่เราตกผลึกร่วมกัน

เมื่อถามว่า การเดินทางใหม่ของพรรคประชาชนหลังจากนี้ จะเดินยุทธศาสตร์ไปถูกทางใช่หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าในที่ประชุมใหญ่เราได้มีการคุยกันพอสมควร และคิดว่าสิ่งที่พรรคประชาชนจะต้องให้ความชัดเจนกับประชาชน

  1. คือความชัดเจนด้านบุคลากร
  2. การนำเสนอภาพอนาคตว่าหากให้โอกาสพรรคประชาชน เข้าไปบริหารประเทศในอนาคต จะบริหารประเทศให้แตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไร และจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไร

หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการกระทำ การพิสูจน์ด้วยการกระทำมากกว่า ทั้งบทบาทของเราในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบ และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน บทบาทของการเสนอแนะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำ เช่น การทำงานผ่านคณะรัฐมนตรีเงา การทำงานในชั้นกรรมาธิการ

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