รมช.เกษตรฯ เรียก อธิบดีกรมประมง แจงปม ‘Thailand fishAI’ คลาดเคลื่อน-จัดซื้อแพงเกินจริง ปัดยังไม่ตั้งกรรมการสอบ ขอดูรายละเอียดก่อน

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวัชระพล ขาวขำ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเชิญ นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เข้าชี้แจงกรณีแอปพลิเคชั่น Thailand fishAI ที่เกิดความคลาดเคลื่อน และถูกตั้งข้อสังเกตถึงวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริง ว่า เบื้องต้นขอดูเอกสารว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร เนื่องจากตนยังไม่ทราบรายละเอียด จึงอยากรู้ที่มาที่ไปของโครงการ

เมื่อถามว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่ นายวัชระพล กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด จึงขอดูรายละเอียดก่อนว่าเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่างบประมาณจัดซื้อจัดจ้างในการทำแอปพลิเคชั่น แพงเกินไปหรือไม่ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ นายวัชระพล กล่าวว่า ตนได้รับข้อเสนอแนะ และคำแนะนำจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึง ขอเชิญอธิบดีกรมประมงมาวันนี้ ถ้าทราบรายละเอียดแล้ว จะมีการชี้แจงอีกครั้ง

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