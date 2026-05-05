รมว.ยุติธรรม ยันไม่มีข้อห้าม‘ทักษิณ’ จ้อการเมือง หลังพักโทษ เผยต้องขอศาล ออกนอกประเทศ ย้ำติดกำไลEM ชี้อายุมากไม่เข้าหลักเกณฑ์ ไม่รู้ หมอตุลย์ ยื่นค้านพักโทษ เชื่อ กก.พิจารณาดีแล้ว

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่า เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องติดกำไล EM ส่วนที่อ้างเรื่องอายุเยอะนั้น พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์

เมื่อถามถึง นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณ โดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดี เนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง 2 ครั้ง พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนยังไม่เห็น

เมื่อถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณ ไม่ได้รับการพักโทษ ออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.นี้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ต้องไปดูว่าเป็นประเด็นไหน และให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมาย รวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้ง แต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้ว จึงมีผลออกมาเช่นนี้

เมื่อถามว่าหากนายทักษิณได้รับการพักโทษออกมา สามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข

ผู้สื่อข่าวถามว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล ระบุว่า ไม่น่าจะได้ แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้

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