ธีรรัตน์ ยัน เพื่อไทย ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ สก. ยอมรับคงไม่ครบทั้ง 50 เขต มั่นใจรักษาฐานที่มั่นเดิมได้ แม้กระแสการเมืองเปลี่ยน
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิช รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำกับดูแลกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมส่งผู้สมัครลงชิงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ว่า สก.เดิมของพรรคเพื่อไทย ยังยืนยันว่าจะลงต่อ โดยขออนุญาตใช้โลโก้พรรค ซึ่งพรรคไม่ได้ติดขัดหรือปฏิเสธ ฉะนั้น อนุญาตให้ใช้ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยได้
เมื่อถามว่าจะส่งผู้สมัครลงครบทุกเขตหรือไม่ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ไม่ครบทั้ง 50 เขต แม้เราจะมีบุคลากรอยู่ แต่ต้องประเมินความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง 20 สก.เดิมของพรรคเพื่อไทย มีทั้งคนที่ยังอยู่ และมีคนที่เปลี่ยนไปลงในนามอิสระ หรือกลุ่มต่างๆแล้ว ฉะนั้น จะมีการคัดผู้สมัคร โดยผู้สมัครเดิมและผู้สมัครใหม่ที่จะเข้ามาเสริม และจะพยายามเคาะรายชื่อใหม่โดยเร็วที่สุด
คิดว่าขณะนี้หลายๆกลุ่มอยู่ระหว่างการทำงาน เบื้องต้นอย่างน้อยสก.เดิมที่ไม่มีชื่อไปไหน ยังยืนยันที่จะอยู่ต่อ ซึ่งคร่าวๆในมือมีอยู่ 20 รายชื่อ แต่เป็นเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับพรรค ทั้งสก.ปัจจุบันและผู้ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนในระดับท้องถิ่น
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าจะได้สก.เท่าเดิมหรือไม่ น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า ยังคงเชื่อมั่น เพราะจุดเด่นของพรรคเพื่อไทยคือการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงประชาชน นำปัญหาเข้าไปสู่กระบวนการแก้ไข หน้าที่หลักของสก.อย่างหนึ่งคือการพิจารณากฎหมายในส่วนของสภากทม.
หลายเรื่องและหลายนโยบายที่เคยประกาศไว้เมื่อปี 2565 สามารถผลักดันได้ และคิดว่าผลงานต่างๆที่ได้ดำเนินการมาก็จะได้รับการตอบรับจากประชาชน แต่คงต้องแยกกับการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสส.ที่ผ่านมา เนื่องจากสก.กับสส.มีตัวแปรที่แตกต่างกัน
เมื่อถามว่าหวั่นใจหรือไม่ว่าสนาม สก.จะเปลี่ยนแปลงเหมือนสนาม สส. น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า ยังคงต้องยึดหลักทำหน้าที่เพื่อประชาชน ส่วนเรื่องการตอบรับยังคงต้องมุ่งหวัง ว่าจะต้องเดินในทางที่ถูกต้องหรือทางที่ควรจะเป็น พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันการเมืองที่ต้องยืนหยัดทำงานต่อไม่ว่าประชาชนจะเลือกหรือไม่ก็ตาม