นายกฯ เผย ครม. ไฟเขียว ออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน พาประเทศผ่านวิกฤตพลังงาน ย้ำ รักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 พ.ค. 2569 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงถึงการตัดสินใจของรัฐบาลตามมติ ครม. เพื่อออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤต และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท
การตัดสินใจครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั่วโลก วิกฤตครั้งนี้เริ่มจากราคาพลังงานลุกลามไปสู่ราคาอาหาร และค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ปกติ และไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้
นายกฯ กล่าวต่อว่า หน้าที่รัฐบาลคือการหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูง และเศรษฐกิจชะลอตัว หรือที่เรียกว่า Stagflation ในระยะถัดไป ดังนั้น รัฐบาลต้องทำอย่างทันท่วงที จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษอย่างการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจน ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชน ประคับประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงัก และเพื่อเร่งปรับโครงสร้างพลังงานประเทศ ลดความเปราะบาง และตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ
นายกฯ กล่าวว่า สำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้ จะมุ่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ประชาชนที่มีรายได้น้อย รายได้ปานกลาง เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น
โดยจะดำเนินการ 2 แนวทางควบคู่กัน ได้แก่ 1.การช่วยเหลือและบรรเทา ที่ต้องการลดภาระค่าของชีพของประชาชน ควบคู่กับการลดต้นทุนให้ภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมผ่านการจัดหาปุ๋ย และปัจจัยการผลิตที่จำเป็น
2.ปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่าน โดยใช้โอกาสนี้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่ โดยปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศ พร้อมลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล เพื่อให้ประเทศไทยมีต้นทุนทางพลังงานที่มั่นคง แข่งขันได้ และไม่ต้องเผชิญกับความผันผวนแบบเดิมอีก
รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ในโลกของการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
นายกฯ กล่าวว่า พระราชกำหนดฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือในการพาประเทศให้ผ่านวิกฤต และเวางรากฐานเพื่อลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยยังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
แนวทางการแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ปัญหาที่เป็นเหมือนวิกฤตของโลกหายไป แต่จะทำให้คนไทยมีแรงที่จะรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น และประคับประคองพี่น้องประชาชนที่มีกำลังน้อยกว่า ให้สามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน อีกทั้งจะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
“รัฐบาลตั้งใจมุ่งมั่นที่จะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปั่นป่วนโลกขณะนี้ รัฐบาลจะทำทุกอย่างจนสุดความสามารถที่มีอยู่ที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” นายกฯ กล่าว