สกลธี เผย ปชป.เตรียมเปิด 50 รายชื่อผู้สมัคร สก.วันนี้ ยังอุบชื่อคู่ชิง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นใคร แย้มมีประสบการณ์การเมือง-ประสานรัฐบาลได้ เชื่อตอบโจทย์คนกรุงฯ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคประชาธิปัตย์ว่า เย็นวันนี้ (5 พ.ค.) จะประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร สก.ของพรรคทั้ง 50 เขต ภายหลังคณะกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ได้รับรองรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดแล้ว
โดยมีอดีต สก.พรรคประชาธิปัตย์ และ สก.จากพรรคอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาชน ที่มีแนวทางการทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ ประมาณ 12-13 คน และยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดี รวมถึงคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ
นายสกลธี กล่าวต่อว่า การเลือกตั้ง สก.ครั้งนี้ การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศ และมั่นใจว่าหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค กลับมานำพรรค ความนิยมของพรรคในกรุงเทพฯ มีมากขึ้น และว่าที่ผู้สมัครของพรรค ก็ทำงานหนัก จึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้ง สก.ครั้งก่อนแน่นอน ซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้ง สส.ที่พรรคประชาชน ได้ทั้ง 33 เขต
ส่วน สก.พรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายสกลธี กล่าวว่า กรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงาน แนวทางและอุดมการณ์ ซึ่งหลายคนเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ หรือ อดีต สข. และ สก.ซึ่งมีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้น จึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสม
ส่วนสาเหตุที่พรรคยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.นั้น นายสกลธี กล่าวว่า เนื่องจากผู้สมัครที่ทาบทามไว้ มีหน้าที่การงานที่จะต้องไปจัดการก่อน ซึ่งพรรคจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือน พ.ค.
เมื่อถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน นายสกลธี กล่าวยอมรับว่า คนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้ว และยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานของนายชัชชาติ
แต่พรรคทำการบ้าน และเห็นจุดบางชุดที่นายชัชชาติยังไม่ได้ลงมือทำ เช่น การติดกล้องวงจรปิดที่ยังไม่เพิ่มจำนวน ระบบ Feeder นำประชาชนส่งถึงขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้น รวมถึงแนวทางการยกระดับกรุงเทพฯอีก 4 ปีข้างหน้าให้ยกระดับขึ้นอีก ซึ่งผู้สมัครและทีมกรุงเทพฯของพรรคจะตอบโจทย์
ส่วนที่มีการประเมินคนกรุงเทพฯ ชอบผู้สมัครที่ลงในนามอิสระมากกว่าสังกัดพรรคนั้น นายสกลธี กล่าวว่า ต้องย้อนกลับไปในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ปี 2565 ว่า นายชัชชาติอิสระจริงหรือไม่ และเชื่อว่า สื่อมวลชนจะทราบว่า มีพรรคใดสนับสนุนนายชัชชาติ เชื่อว่าคนในวงการจะทราบอยู่แล้ว
ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผย โปร่งใสที่สนับสนุนผู้สมัครในนามพรรค และตนมั่นใจว่า ประชาชนต้องการความชัดเจนว่า ใครจะมีทีมของใครมากกว่า หรือหากผู้ว่าฯ จะมีทีม สก.ของตนเอง ประชาชนก็คงอยากทราบ ทั้งนี้ มองว่า การเปิดเผยให้ชัดนั้น เป็นประโยชน์อยู่แล้ว
“การลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. หรือ สก.ในนามอิสระนั้น มีทั้งผลดีและผลเสีย ซึ่งการลงสมัครในนามอิสระ ก็ไม่จำเป็นต้องมีแนวนโยบายของพรรคมาตีกรอบ แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้อิสระกับผู้สมัคร ในการกำหนดนโยบาย ซึ่งในการทำงานจริง เชื่อว่าแม้ สก.จะมีพรรคการเมือง แต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน สก.ก็พร้อมดำเนินการ”นายสกลธี กล่าว
นายสกลธี กล่าวถึงจุดแข็งของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของพรรคว่า เมื่อนายอภิสิทธิ์ ทาบทามไปก็ได้รับการตอบรับทันที ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชน มีบุคลิกในการประสานงาน
หากได้รับการเลือกตั้ง มั่นใจว่าสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่อแน่นอน รวมถึงยังมี นโยบายกรุงเทพฯ ของพรรคประชาธิปัตย์ 4 ปี จะตอบโจทย์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้แน่นอน