โสภณ มอบนโยบาย ขรก.รัฐสภาเร่งทำแผน ใช้งบ69 เน้นปรับพื้นที่ให้สง่างาม เผยงบปี 70 ถูกลดงบ 18% พร้อมสั่ง กมธ.-สส.-ขรก. งดเดินทางดูงานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาฯ คนที่สอง ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

นายโสภณ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งถึงการบริหารงบประมาณประจำปี 2569 ว่า ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้ทำทีโออาร์ ขอให้ทำแผนส่งประธานสภาฯ ภายในเดือนมิ.ย. ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 พบว่าส่วนของรัฐสภาถูกปรับลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้ประสานไปยังฝ่ายบริหารแล้วว่าอย่าปรับลดงบประมาณของรัฐสภาอีกเพราะปรับลดลงมามากแล้ว

นอกจากนั้นขอให้สำนักงานฯที่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารรัฐสภา ทำแผนของงบเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สง่างามอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สส. สว. บุคลากรรัฐสภา รวมถึงประชาชน

ขณะที่แนวทางการบริหารอาคารสถานที่ ได้ขอให้นำห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาทำเป็นห้องเนอสเซอรี่ เพื่อดูแลบุตร-หลานของบุคลากรรัฐสภา โดยมอบให้ น.ส.มัลลิกา เป็นผู้ดูแล ประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

นายโสภณ ยังสั่งการให้งดการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมาธิการ (กมธ.) ข้าราชการ และ สส. ในช่วงนี้ ส่วนการเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อได้รับเชิญ ให้เดินทางได้เป็นกรณีๆ เนื่องจากถือเป็นกลไกสำคัญในทางการทูตและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

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