ครม.ไฟเขียว ยศชนัน-นิกร ตามหลักการ นั่งแท่นรักษาราชการแทน รมว.แรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมอบหมาย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า
ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้
1.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป