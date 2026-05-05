ครม.ไฟเขียว ยศชนัน-นิกร ตามหลักการ นั่งแท่นรักษาราชการแทน รมว.แรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมอบหมาย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติเป็นหลักการตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2 ราย ตามลำดับ ดังนี้

1.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

 

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