วันนอร์ เข้าพบนายกฯ รายงานแนวทางดับไฟใต้ รับต้องใช้เวลา รับปากจะทำให้ดีที่สุด อนุทินเดินไปส่ง พร้อมเยี่ยมชมห้องทำงานตึกบัญชาการ 2

เมื่อเวลา 14.20 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ ได้เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

ต่อมา เวลา 15.35 น. นายวันมูหะมัดนอร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มารายงานให้นายกฯทราบถึงความคืบหน้าว่า ได้ทำอะไรไปบ้างหลังจากนายกฯได้มอบหมายว่าทำอย่างไรที่จะให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตนไปทำการบ้านมา จึงมาแจ้งให้นายกฯทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่าเบื้องต้นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งประเด็นไว้อย่างไรบ้าง นายวันนอร์ กล่าวว่า ตั้งประเด็นไว้ 2-3 เรื่อง คือ การจะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบนั้น ต้องไปสร้างเสาหลักให้มั่นคง คือ การดูแลพื้นที่ การให้ความเป็นธรรม การให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจ

ขณะที่นายกฯมอบให้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่าง ตนรับบัญชาจากนายกฯและไปดูว่า อะไรที่จะช่วยได้ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยตามที่นายกฯให้นโยบายมา นอกจากนี้ นายกฯก็มีทีมงานที่ทำงานแล้ว ตนมาให้ความเห็นในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านงานของรัฐบาลมา 2-3 รัฐบาล

เมื่อถามว่าหลังจากคุยกับผู้เห็นต่างแล้ว คิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ นายวันนอร์ กล่าวว่า สถานการณ์สะสมมานานหลายรัฐบาล การจะแก้ปัญหา ต้องใช้เวลาบ้าง เพื่อความรอบคอบ แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นายกฯได้สั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับปฏิบัติคือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ตนได้คุยกับนายกฯเพิ่มเติมว่า เราจะทำทุกอย่างให้ดีให้ได้ คือ จะต้องทำให้เกิดความปลอดภัย เพราะเสียดายชีวิตของประชาชน หรือหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงซึ่งเสียชีวิต ครอบครัวเขาก็เสียโอกาส เสียอะไรไปมาก เราต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายวันนอร์ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้น นายกฯได้เดินไปส่งนายวันนอร์ ยังห้องทำงานตึกบัญชาการ 2 ชั้น 5 พร้อมถือโอกาสเยี่ยมของห้องทำงานของนายวันนอร์ จากนั้นนายกฯได้เดินกลับตึกไทยคู่ฟ้า โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด

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