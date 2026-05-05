ยศชนัน เปิดหลักสูตร NEXUS AI รุ่น 2 พัฒนาผู้นำใช้ AI ชูวิสัยทัศน์พลิกโฉมประเทศสู่ผู้สร้าง AI เร่งเครื่องเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปักธงอธิปไตยข้อมูล–ปั้นคนไทยรู้ AI ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Network for Executive Xceleration & Unbounded Scale (NEXUS AI) รุ่นที่ 2 พร้อมปาฐกถาพิเศษ

โดยมีผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม

นายยศชนัน กล่าวว่า รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย โดยมุ่งบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร สาธารณสุข เทคโนโลยีชีวภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Physical AI และ Digital Twin

เป้าหมายสูงสุดคือ การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากการเป็นเพียงผู้ใช้งาน และพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ สู่การเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม AI ของตนเอง ถือเป็นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีที่มั่นคงและจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคต

นายยศชนัน กล่าวต่อว่า แม้ปัจจุบันอัตราการนำ AI มาใช้ ในประเทศไทยจะยังอยู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 20 และยังต้องเร่งรัดการพัฒนาด้านธรรมาภิบาล แต่ AI จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อย่างก้าวกระโดด

กลยุทธ์หลักคือการนำ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มรากฐานสำคัญ เช่น ภาคการเกษตร ธุรกิจ SME และภาคบริการ ควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine) โดยนำ AI ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงอย่าง เศรษฐกิจสุขภาพ (Wellness Economy) และเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

อีกหนึ่งวาระเร่งด่วนคือการรักษาอธิปไตยด้านข้อมูล (Data Sovereignty) ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไทย (Thai LLM) เพื่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงแพลตฟอร์มต่างชาติเพียงอย่างเดียว

“ภาครัฐยังตั้งเป้าหมายเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Literacy) ให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าให้คนไทยอย่างน้อย 1 ใน 3 ของประเทศมีความรู้พื้นฐานเพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตได้อย่างยั่งยืน” นายยศชนัน กล่าว

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