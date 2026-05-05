ภัณฑิล สส.ปชน. ยกมือไหว้ขอโทษกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อภิปรายเหมารวมเอี่ยวยาเสพติด ยอมรับทุกบทลงโทษ-คำวิจารณ์ เตรียมลุกขึ้นชี้แจงกลางสภาอีกครั้ง
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 ที่สามย่านมิตรทาวน์ นายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร พาดพิงถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า ตนได้ขอโทษทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่า ตนได้สื่อสารผิดพลาดไปจริงๆ ที่หมารวมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แต่ในเคส คลองเตยนั้น ตนยืนยันว่า เป็นข้อร้องเรียนของประชาชนจริงๆ ถึงความง่ายในการเข้าถึงยาเสพติด ไม่ได้ด้อยค่าคนคลองเตย เพราะตนก็เป็นคนคลองเตย แค่อยากให้เจ้าหน้าที่ลงมากวดขัน เพราะตนได้รับร้องเรียนมาเยอะมาก
หลายครั้งคนที่อยู่ใกล้ชุมชนจะให้ไปร้องเรียนเองก็เป็นเรื่องยาก ขนาดตนพูดรวมๆ ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ชี้เบาะแสได้ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไม่ได้เหมารวมเด็ดขาด แค่มีเจตนาที่ดีใที่จะปกป้องชาวชุมชนจากปัญหายาเสพติด
นายภัณฑิล กล่าวต่อว่า ตนยอมรับที่พูดถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นความผิดพลาด เพราะไปเหมารวมว่าเป็นตัวดีทั้งนั้น ซึ่งมันไม่ใช่ จริงๆ ต้องใช้คำว่าเป็นบางคนหรือเปล่า ดังนั้น ในการประชุมสภาฯวันที่ 6 พ.ค.นี้ ตนจะขออนุญาตประธานสภาฯ ลุกขึ้นพูดอีกครั้งในประเด็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่สื่อสารผิดพลาดและไม่ได้มีเจตนา อันไหนที่เราสื่อสารไม่เหมาะสมก็ต้องยอมรับผิด
เมื่อถามว่าขณะนี้พรรคได้นำเรื่องเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการวินัยแล้ว นายภัณฑิล กล่าวว่า คณะกรรมการวินัยได้แจ้งว่าจะมีการประชุมและเรียกให้ตนเข้าไปให้ข้อมูล ซึ่งตนน้อมรับทุกคำตักเตือน ข้อวิจารณ์และบทลงโทษที่จะเกิดขึ้น เพราะตนได้พูดสื่อสารผิดพลาดจริงๆ
ส่วนที่ สส.พรรคภูมิใจไทย เรียกร้องให้ลาออก เพื่อรับผิดชอบนั้น ขอย้ำว่าอันนี้ต้องเป็นกระบวนการของพรรค ตนน้อมรับในสิ่งที่ทำผิดพลาด เพราะตนต้องรับผิดชอบต่อพรรคด้วย
เมื่อถามว่าทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบางส่วนระบุว่า การออกมาขอโทษยังไม่เพียงพอ แต่ขอให้สส.ทบทวนตัวเอง นายภัณฑิล ยกมือไหว้ พร้อมกล่าวขอโทษว่า ขอโทษทุกท่านอีกครั้งและยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนา แน่นอนว่าจะต้องระมัดระวังในอนาคตมากขึ้น รวมถึงบทลงโทษของพรรคต่อตนเองในฐานะสมาชิกพรรค ซึ่งขอน้อมรับคณะกรรมการวินัยที่จะมีบทลงโทษต่อตนเอง