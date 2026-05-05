ปชป. กัดไม่ปล่อย คดีศักดิ์สยาม สัปดาห์หน้ายื่นป.ป.ช.ทบทวนคำวินิจฉัยเดิม เผยมีหลักฐานใหม่ใบสั่งล้วงลูกประมูล เผยคำร้องสอบป.ป.ช.ใกล้เสร็จแล้ว
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงภายหลังการประชุม สส.พรรค ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติยกคำร้องนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ปมซุกหุ้นว่า ขณะนี้คณะทำงานร่วมระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชน กำลังเร่งยกร่างคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236
เพื่อรวบรวมรายชื่อสมาชิกรัฐสภา ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกา เพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในกรณีดังกล่าว เนื่องจากมีข้อกังขาในรายละเอียดของคำวินิจฉัยที่สวนทางกับข้อเท็จจริง
นายสาทิตย์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นสำคัญที่เป็นความคืบหน้า คือการเตรียมยื่นขอให้ป.ป.ช. ทบทวนคำวินิจฉัยใหม่ โดยพรรคตรวจพบ หลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีน้ำหนักมาก คือหนังสือสั่งการของนายศักดิ์สยาม ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ระบุให้หน่วยงานภายใต้สังกัดต้องแจ้งให้รัฐมนตรีทราบก่อนในกรณีที่มีการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
พรรคเห็นว่าหนังสือสั่งการฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการเข้าไปแทรกแซงการดำเนินการตามกฎหมาย และส่อให้เกิดความขัดกันของผลประโยชน์ตามกฎหมาย ป.ป.ช.อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประเด็นที่ ป.ป.ช.ไม่เคยนำมาพิจารณาให้เกิดความกระจ่างมาก่อน
โดยกระบวนการยกร่างคำร้อง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสัปดาห์นี้ และพร้อมยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ทบทวนคำวินิจฉัยเดิมในต้นสัปดาห์หน้าทันที เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานความถูกต้องและโปร่งใสในการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง