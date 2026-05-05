ปชป. อนุมัติ ผู้สมัคร สก. ครบทั้ง 50 เขต พร้อมผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.แล้ว เตรียมให้ “มาร์ค” แถลงเปิดตัวกลางเดือนพ.ค.นี้
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้พิจารณาอนุมัติรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.) ของพรรค ทั้ง 50 เขต โดยมีรายชื่อดังนี้
1.เขตดุสิต นายศรราม ภูมิไชย
2.เขตพระนคร น.ส.นัชธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
3.เขตบางซื่อ นายฐานวัฒน์ สถิตโอฬารโรจน์
4.เขตพญาไท นายอนุชาญ กวางทอง
5.เขตราชเทวี น.ส.ทัดดาว ตั้งตรงเจริญ
6.เขตปทุมวัน นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์
7.เขตบางรัก นายธนากร ลิ้มวาทะรส
8.เขตสัมพันธวงศ์ นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์
9.เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย น.ส.นิภาพรรณ จึงเลิศศิริ
10.เขตยานนาวา นายสมเกียรติ ปัญญะธารา
11.เขตสาทร นายมนตรี เปรมบุญ
12.เขตบางคอแหลม นางสุดคนึง แก้วทอง
13.เขตคลองเตย นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ
14. เขตห้วยขวาง นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล
15. เขตวัฒนา นายเมธวิน มีสุวรรณ
16. เขตดินแดง น.ส.จันทิมา สิทธิสุราษฎร์
17. เขตจตุจักร นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์
18. เขตหลักสี่ นายต้นรังสรรค์ กียปัจจ์
19. เขตดอนเมือง นายไกรศักดิ์ เสาเวียง
20. เขตสายไหม นายกร สิงห์ธีร์
21. เขตบางเขน นายชัชชนะพงศ์ แก้วทอง
22. เขตลาดพร้าว นายอัทรัณ มานุพีรพันธ์
23. เขตวังทองหลาง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์
24. เขตบางกะปิ นายปรัชญา ศรีสะอาด
25.เขตบึงกุ่ม ดร.อาคร ประมงค์
26.เขตคันนายาว น.ส.เกษนันท์ เรืองตาบ
27. เขตสะพานสูง นายอรรถวิทย์ เซะวิเศษ
28. เขตสวนหลวง นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล
29.เขตประเวศ นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
30.เขตบางนา นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ
31.เขตพระโขนง นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
32.เขตหนองจอก นายเชิดพันธุ์ เตี่ยไพบูลย์
33.เขตลาดกระบัง นสพ.อนันต์ ฤกษ์ดี
34.เขตมีนบุรี นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ
35.เขตคลองสามวา นายมนูญ อินช่วย
36.เขตธนบุรี นายสามารถ คุ้มทรงธรรม
37.เขตคลองสาน นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล
38. เขตบางพลัด น.ส.ภัทราพร ปาลวงษ์
39.เขตบางกอกน้อย นายนภาพล จีระกุล
40.เขตตลิ่งชัน นางลักขณา ภักดีนฤนาถ
41.เขตภาษีเจริญ นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ
42.เขตบางกอกใหญ่ นายวิรัช คงคาเขตร
43.เขตจอมทอง นายเจริญ เพ็ชรกิจ
44.เขตราษฎร์บูรณะ นายไสว โชติกะสุภา
45.เขตทุ่งครุ นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์
46.เขตบางขุนเทียน น.ส.เนตรสกาว ชาหอม
47.เขตบางบอน นายสมพร คงโครัด
48.เขตบางแค นายกวิน ชาตะวนิช
49.เขตหนองแขม ดร.ฮารูน มูหมัดอาลี
50. เขตทวีวัฒนา นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม
ขณะที่ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ทาง กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร โดยจะให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้แถลงเปิดตัวในกลางเดือน พ.ค.