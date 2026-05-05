‘ดร.โจ’ แคนดิเดตชิงผู้ว่ากทม. พรรคประชาชน เปิด 4 ฉากทัศน์ ‘กรุงเทพง่ายๆ’ ยกระดับศูนย์เด็กเล็ก-ดูแลผู้สูงวัย ค้าขายง่ายไร้ส่วย-สร้างอาชีพให้คนตกงาน สร้างเมืองที่เดินเท้าได้ แก้ระบบขนส่ง ใช้ชีวิตไม่ทนกลิ่นขยะ ระบบราชการต้องตรงไปตรงมา
เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 5 พ.ค.2569 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาชน กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า ทุกท่านใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้าง เพราะมีคนเคยกล่าวว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สบายที่สุด ถ้ามีเงินมากพอ เพราะมีทุกสิ่งสุดยอด แต่ถ้าไปถามคนขายข้าวแกง ไรเดอร์ พนักงานออฟฟิศ ไม่มีใครตอบได้ว่าชีวิตเขาง่ายเลย เพราะชีวิตในกรุงเทพมันยาก
ทั้งการเดินทางที่ยากลำบาก การเลี้ยงลูก หรือเลี้ยงพ่อแม่ก็ยากลำบาก บางคนอาจต้องเสียสละลาออกจากงาน หางานยากในยุคที่คนตกงาน มีเทคโนโลยี เอไอ เข้ามาทดแทน ดังนั้น จะเห็นว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพนั้นยากจริงๆ แต่คนกรุงเทพฯ เหมือนจะชาชินแล้ว มีเป้าหมายเพียงหาเงินให้ได้มากๆ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตต่อ จนลืมไปแล้วว่าจริงๆ เมืองกรุงเทพฯ จะทำให้ชีวิตของเขาดีกว่านี้ได้ ชีวิตในกรุงเทพฯ ไม่ควรยากขนาดนี้
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขอพูดในฐานะคนกรุงเทพฯ ที่เติบและโตมาในย่านเก่าแก่ฝั่งธน อยู่ในห้องแถว ต้องช่วยที่บ้านขายของเก็บเงินเพื่อมาซื้อของที่อยากได้ การเดินทางตั้งแต่เรียนจนถึงทำงานที่ย่านลาดพร้าว ต้องต่อรถ ต่อเรือหลายต่อ นี่คือสิ่งที่ตนเผชิญมาตั้งแต่เกิดจึงอยากชวนคนกรุงเทพฯ มาร่วมฝันถึงชีวิตคนกรุงเทพที่ดีกว่านี้ว่ามีอะไรที่เราจะทำร่วมกันได้บ้าง
ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะถึงนี้ ที่ผ่านมาเรามักได้ยินการถกเถียงว่าใครจะลงสมัครผู้ว่าฯ กทม. แล้วจบแค่นั้น แทบไม่เคยมีการพูดถึงวาระเมืองกรุงเทพฯ เลยว่าจะเป็นแบบไหน จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้น ตนจึงอยากชวนทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า กรุงเทพฯ ดีแค่นี้พอแล้วจริงๆ หรือ ซึ่งตนมั่นใจว่ากรุงเทพฯ ต้องดีกว่านี้ได้ คนกรุงเทพฯ ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้
นายชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ถ้าติดตามการทำงานของเราตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคประชาชน จะเห็นความตั้งใจแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างมาโดยตลอด ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาชนไม่ได้เสนอแค่ผู้ว่าฯ กทม. ให้ท่านเลือกเพียง 1 คนเท่านั้น แต่ยังเสนอวาระว่ากรุงเทพฯ ควรจะเป็นเมืองหลวงอย่างไร คนควรจะมีชีวิตอย่างไร
“ผม โจ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าประชาชน คนกรุงเทพ มีวาระที่จะมานำเสนอ เพราะผมต้องการเห็นกรุงเทพ มีคุณภาพระดับมหานครชั้นนำของโลก กรุงเทพควรเป็นหลังพิงและลมใต้ปีก เป็นเมืองที่คอยโอบอุ้มเวลาที่ลำบาก เป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่อยากก้าวกระโดด กรุงเทพไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คน“ นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า ตนมีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น และได้เห็นว่าที่นั่นมองคนเป็นขุมทรัพย์จึงนำข้อนี้กลับมาว่าเราจะต้องมองคนเป็นขุมทรัพย์ของเมือง ตนเข้าใจว่าการบริหารงานของกรุงเทพฯ มีข้อจำกัดมากมายทั้งอำนาจและงบประมาณแต่ก็ต้องพัฒนาให้ได้กว่าข้อจำกัดของกรุงเทพ เพื่อที่จะให้ไปถึงจุดนั้นต้องทำให้เมืองพัฒนาคน และคนกลับไปเป็นพลังพัฒนาเมือง ซึ่งการพัฒนาคนสิ่งสำคัญคือเวลา ที่ผ่านมาการใช้ชีวิตทำภารกิจต้องเสียเวลา 3-4 ชั่วโมง
นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า ฉะนั้น เราจะต้องคืนเวลาเหล่านี้ ให้คนกรุงเทพฯ ผ่าน 4 ชุดนโยบายของพรรคประชาชน เพื่อชีวิตง่ายๆ ของคนกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 1.การเลี้ยงครอบครัวง่าย กทม.ต้องช่วยให้คนเลี้ยงลูกง่าย ต้องเป็นเมืองที่ช่วยให้คนกล้าที่จะมีลูก โดยกทม.ต้องลงทุนพัฒนาเด็กเล็กให้พ่อแม่เชื่อมั่น ฝากเลี้ยงมั่นใจ นอกจากนี้ สังคมไทยกำลังเป็นสังคมสูงวัย กทม.มีผู้สูงวัย 1.4 ล้านคน เริ่มติดบ้าน 2 หมื่นคน ติดเตียง 1.5 หมื่นคน ดังนั้น กทม.จะต้องมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และมีนักดูแลผู้สูงอายุ ผู้ติดบ้าน ติดเตียง สำหรับเรื่องหาหมอ การที่ต้องรอใบส่งตัว กทม.สามารถช่วยตรงนี้ เราเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขเหล่านี้ เพื่อรองรับสิทธิบัตรทอง แก้ไขปัญหาใบส่งตัว
นายชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า 2.ค้าขายง่าย ไม่ต้องจ่ายส่วย กทม.ต้องให้โอกาสค้าขาย ใช้พื้นที่ของ กทม.และของรัฐ การพัฒนาย่านท่องเที่ยวโดยประชาชนในย่านนั้นเอง ตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเพิ่งเผยแพร่งานวิจัยว่า ปีนี้คนไทยเฉลี่ยถูกเลิกจ้างเดือนละ 4 หมื่นคน ดังนั้น กทม.ซึ่งมีโรงเรียนฝึกอาชีพอย่างน้อย 10 แห่ง เป็นโอกาสอันดีที่จะเปลี่ยนโรงเรียนฝึกอาชีพเหล่านี้ ให้เป็นศูนย์ Re-Skill พร้อมกับการจ้างงาน ของนายจ้างที่ต้องการหาคนงานมาฝึกทักษะ พร้อมหางานให้คนทำไปพร้อม ๆ
นายชัยวัฒน์ กล่าวด้วยว่า 3.เดินทางง่าย สิ่งที่คนไม่มีรถต้องการจากเมืองนี้คือ เราต้องการ กทม.ที่สามารถเดินเท้า เพราะการเดินเท้าได้ เอื้อให้เราหันมาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น กทม.จำเป็นต้องมีทางเดินในร่ม ในจุดเชื่อมต่อของขนส่งสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟ ป้ายรถเมล์ ท่าเรือ ทุกการเชื่อมต่อเหล่านี้ ถ้าทำให้เป็นการเดินทางที่เดินเท้า คนจะใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น
รวมถึงมีระบบติดตามการขนส่งสาธารณะผ่านพิกัด GPS เรียลไทม์ ทำให้วางแผนการเดินทางได้ ซึ่งกทม.มีอำนาจจำกัด แต่มีเส้นทางเดินรถที่กรมการขนส่งทางบกออกใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่มีเอกชนมาวิ่งจำนวนมาก กทม.สามารถไปดำเนินการให้มีประสิทธิภาพได้ รวมถึงเส้นทางเดินเรือเมล์ใน 3 คลอง เป็นสิ่งที่ทำได้ทันที การทำให้ กทม.เป็นเมืองที่คนเดินทางง่าย โดยไม่ต้องมีรถ เป็นการคืนเวลาบนท้องถนนให้คน กทม.
นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า 4.ใช้ชีวิตง่าย ไม่ต้องทนกับกลิ่นขยะ ไม่ทนกับการติดต่อราชการอย่างไม่ตรงไปตรงมา การกำจัดขยะต้องมีมาตรฐาน โรงกำจัดขยะกลางเมือง หากปล่อยกลิ่นเหม็น จำเป็นต้องหยุดดำเนินการทันที และปรับปรุงให้เป็นระบบปิด ที่ไม่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข การติดต่อราชการ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ทั้งใบเล็ก ใบใหญ่ อาจมีทางเลือก 2 ทาง 1.รอ 2.จ่ายใต้โต๊ะ ระบบแบบนี้ ไม่ควรต้องมีอีกต่อไป คน กทม.ควรได้รับการบริการโปร่งใส ตรงไปตรงมาจาก กทม. กทม.ต้องเป็นเมืองเรื่องที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่สร้างภาระให้คนที่ต่อสู้
“ผมรักกรุงเทพฯ และภูมิใจที่เป็นคนกรุงเทพฯ การเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้ พวกเราทุกคนมีทางเลือก ภายใต้งบ 1.2 แสนล้านบาทต่อปี บุคลากรกว่า 1 แสนคนของกรุงเทพฯ เราไม่ได้เลือกแค่ผู้ว่าฯ แต่เราจะเลือกเมืองกรุงเทพฯ ที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่ เลือกวาระเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่เราไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพัง เลือกวาระเมืองกรุงเทพฯให้เป็นเมืองหลังพิงเมื่อล้ม และเป็นลมใต้ปีกเมื่อเราพร้อมไปข้างหน้า นี่คือวาระที่ผม ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าฯ ประชาชนของคนกรุงเทพฯ ขอนำเสนอให้คนกรุงเทพฯ เลือก” นายชัยวัฒน์ กล่าว