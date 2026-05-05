ทัพเรือยัน ยึดหลักกระบวนการยุติธรรม ปม น.ต.-น.อ. เอี่ยวลอบยิง สส.กมลศักดิ์ ย้ำพร้อมให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่

วันที่ 5 พ.ค.2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทหารเรือ 2 นาย ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชน ว่า ในช่วงสาย ทหารทั้ง 2 นาย พร้อมด้วยทนายความและนายทหารพระธรรมนูญ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนจังหวัดนราธิวาส ตามหมายเรียก

จากนั้นช่วงบ่าย ทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิด “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นก่อเหตุพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” ซึ่งทหารทั้ง 2 นาย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา หลังจากนั้นตำรวจได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยกำหนดหลักประกันคนละ 200,000 บาท

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวย้ำว่า กองทัพเรือได้ติดตามและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่

ขอยืนยันว่า หากผลการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงประการใด จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพเรือเป็นสำคัญ

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