วุฒิชาติ ปัด สว.เล็งคว่ำ ร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด ชี้เป็นไปได้ตั้งกมธ.ร่วม 2 สภา ศึกษาประเด็นเห็นต่าง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย แนะต้องให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัว
เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 6 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด วุฒิสภา กล่าวถึง ครม.มีมติยืนยันส่งร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาด กลับเข้าสู่สภาฯว่า หลังจากนี้จะต้องนัดประชุมวิปทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และวุฒิสภา หารือเพื่อที่จะยืนยันร่าง
ทั้งนี้ เห็นด้วยกับมติ ครม. แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่จะได้หายใจด้วยอากาศสะอาด
นายวุฒิชาติ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าจะพิจารณาให้เร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งในการประชุม วิปวุฒิสภาวันนี้ จะหารือกันว่าจะยืนยันให้ กมธ.ชุดเดิมพิจารณาต่อหรือไม่
ขอปฏิเสธกระแสข่าวลือว่าวุฒิสภาจะคว่ำร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพราะมีการหยิบยกประเด็นในการพิจารณาว่า ในเนื้อหาของร่าง จะต้องคำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์ ซึ่งวุฒิสภาทุกคนเห็นตรงกันว่าเป็นร่างกฎหมายที่เกิดประโยชน์กับประชาชน ฉะนั้น ในส่วนของ สว. ที่มีข่าวว่าจะคว่ำร่างนั้นเป็นไปไม่ได้
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ร่างของ สส.ก็มีบางประเด็นที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วย ก็เป็นไปได้ที่จะต้องตั้งกมธ.เพื่อพิจารณาร่วมกัน เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะที่ผ่านมาก็พิจารณาไปหลายมาตราแล้ว ซึ่งสว.ยืนยันจะพิจารณาโดยยึดถือประโยชน์ของส่วนรวม หลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาของสว. จะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การพิจารณาในชั้นกมธ. ก็มีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามาด้วย หากได้สอบถามภาคประชาชนก็จะเห็นว่าวุฒิสภาให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกับฝั่งประชาชนมากกว่า
“เรามองว่าการให้เวลาผู้ประกอบการ ปรับปรุง มันต้องมีระยะเวลาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจการ ไม่ใช่ว่าตัดโครมเดียวไปเลย มันจะทำลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หากคุณไม่ปรับตัว เราก็ยอมไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม และกำหนดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรืออะไรต่างๆ ที่ก่อเกิดมลพิษ คุณต้องลดลงตามลำดับ หากทำไม่ได้ ก็ต้องมีบทลงโทษ มีค่าปรับหรือไม่ หรือที่สุดต้องยกเลิกกิจการ” นายวุฒิชาติกล่าว
เมื่อถามว่าร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ผ่านเพราะมีการเอื้อในทุน นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ไม่จริง อย่าใช้คำว่าเอื้อนายทุน ยืนยันว่าพิจารณาด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง เรื่องนี้จะต้องพิจารณาทั้งสองฝ่าย คือประชาชนผู้ที่สมควรได้รับอากาศสะอาดหายใจเข้าไป
และผู้ประกอบการก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ซึ่งต้องปรับตัว คงจะไม่ปล่อยให้ปัญหาเกิดไปเรื่อยๆ ต้องมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลา กำหนดเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบว่าข้าเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้หรือไม่