ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือ รมช.มหาดไทย-วิปรัฐบาล แสดงจุดยืน-ตอบรับคำขอโทษ สส.ภัณฑิล หลังอภิปรายพาดพิง มท.2 ลั่นรับไม่ได้ รอดูบทลงโทษจากต้นสังกัด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำโดยนายยงยศ แก้วเขียว ประธานชมรมฯ นำตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ เข้ายื่นหนังสือต่อนายพลพีร์ สุวรรณฉวี และนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย รวมถึงรัฐมนตรีและสส.จากพรรคภูมิใจไทย เพื่อแสดงจุดยืนหลังนายภัณฑิล น่วมเจิม สส.กทม พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงว่า กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ค้ายาเสพติด
นายยงยศ กล่าวว่า ขณะนี้ที่จ.นครศรีธรรมราช มีการประชุมประจำเดือนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอได้สั่งปิดห้อง เพื่อตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติด ซึ่งหลายอำเภอกำลังดำเนินการ เพราะเราถูกพาดพิงว่าเป็นผู้เสพยาเสพติด ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของตนที่ถูกนายอำเภอปิดห้องตรวจสอบยาเสพติด ซึ่งในตำแหน่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ถือว่าเป็น ครอบครัวสีขาว
นายยงยศ กล่าวต่อว่า การมาวันนี้ในฐานะตัวแทนของชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ตอบรับคำขอโทษ ของนายภัณฑิลและพรรคประชาชน ที่ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ ซึ่งทางชมรมฯ รับคำขอโทษ ด้วยความยินดี และขอบคุณที่ สส. ตระหนักถึงความผิด และกล้าแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง ถือเป็นมาตรฐานที่ดีในระบอบประชาธิปไตยที่กล้าพูด และแถลงการณ์ยอมรับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญแก่ผู้ทรงเกียรติในสภาฯทุกท่านว่า การทำหน้าที่ตรวจสอบ หรือวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ซึ่งการใช้ถ้อยคำเหมารวม ไม่เพียงแต่จะบั่นทอนกำลังใจ แต่ยังสร้างความแตกแยกให้สังคมโดยไม่จำเป็น
แม้เหตุการณ์นี้ จะกระทบกระเทือนจิตใจแก่สมาชิกกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ แต่พวกเราจะถือเอาวิกฤตนี้เป็นแรงผลักดันในการปฎิบัติหน้าที่และยืนหยัดเป็นด่านหน้าต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างสุจริต เที่ยงธรรม เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงเกียรติยศ และความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่
ด้านนายพลพีร์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ทำงานร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทั่วประเทศอย่างดีมาตลอด กรณีที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เพราะคุณวุฒิ และวัยวุฒิของ สส. ในการดูหมิ่นเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นสิ่งหนึ่งที่ตน และสส.พรรคภูมิใจไทยรับไม่ได้ แต่เมื่อมีการออกแถลงการณ์คำขอโทษจากพรรคต้นสังกัดแล้ว ต้องรอดูว่า บทลงโทษจะออกมาเป็นเช่นไร
ในนามของกระทรวงมหาดไทย เรายืนหยัด และสนับสนุนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ในทุกมิติ และสิ่งที่ยื่นมาวันนี้เราจะพิจารณาอย่างเร่งด่วนที่สุด พร้อมต้องมอบกำลังใจ และเกียรติยศ ศักดิ์ศรีให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศ
ขณะที่นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการประสานจากชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านฯ ทั่วประเทศ เพื่อยื่นหนังสือให้กับสส. พรรคภูมิใจไทย และอีกหลายพรรค ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการอภิปราย ซึ่งต้องกราบขอบคุณกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านที่รับคำขอโทษ คิดว่าคงต้องให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้ติดตามว่า ผลสรุปของคณะกรรมการสอบของพรรคต้นสังกัดจะเป็นอย่างไร
นายกรวีร์ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสส. หากเราอภิปรายไปแล้ว ไปกระทบความรู้สึกของบุคคลอื่น กล่าวหาทำให้เขาเสียหาย คิดว่าเป็นบทเรียนที่ทุกพรรค และเอาเหตุการณ์ตรงนี้ไปเตือนใจ ระมัดระวังในการอภิปรายประเด็นต่างๆ ให้มากขึ้น พร้อมเป็นกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคน