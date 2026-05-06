นายกฯ ยันออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ทำเพื่อประชาชน พร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใส ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โต้ ปชป. จ่อยื่นศาลรธน. บอกตัวเองก็เคยกู้มาก่อน
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 6 พ.ค.2569 ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ออกมาคัดค้านและเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาท โดยเห็นว่า อาจขัดวินัยการเงินการคลัง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่า ต่างคนต่างทำหน้าที่ ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชน ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ
เมื่อถามว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้ว โดยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัล และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เมื่อถามว่าหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังอยู่แล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจง