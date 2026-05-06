สส.เซีย-เครื่อข่ายแรงงาน จี้ครม. ผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ลดชั่วโมงทำงาน-เพิ่มวันหยุด-ลาปวดประจำเดือน “จุลพันธ์” ยัน พร้อมหนุน แต่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ หลัง ครม. ไม่นำกลับมาให้สภาพิจารณาต่อ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 6 พ.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วย สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย นำโดย นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสหพันธ์ฯ เข้ายื่นหนังสือต่อนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ขอให้คณะรัฐมนตรีผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 2 ฉบับที่ค้างอยู่ในสภามาพิจารณาต่อ ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงานฉบับมีเวลาพักผ่อนลดชั่วโมงทำงานเหลือไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเพิ่มวันหยุดพักผ่อน และ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มสิทธิ์วันลาในวันที่มีประจำเดือน และมีพื้นที่ปั๊มนมบุตรในที่ทำงาน ที่เสนอโดย สส.พรรคประชาชน
นายเซีย กล่าวว่า แม้ว่ากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะรับหลักการในวาระที่ 1 และได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแล้ว แต่เมื่อบรรจุวาระการประชุมในวาระที่ 2 ก็เกิดการยุบสภาก่อน ทำให้กฎหมายฉบับดังกล่าวค้างอยู่ในสภา ตนจึงได้ประสานงานกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่รมว.แรงงาน มารับหนังสือด้วยตนเอง
ด้าน นายธนพงษ์ กล่าวว่า ร่างทั้ง 2 ฉบับไม่ใช่แค่กฎหมาย แต่เป็นเลือดเนื้อชีวิตจริงของผู้ใช้แรงงาน เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจและสงคราม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่อการทำงานและคุณภาพชีวิต แต่แรงงานกลับถูกผลักและแบกรับภาระที่หนักขึ้น ทั้งที่กฎหมายควรยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้น เรารับไม่ได้ที่กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานจะตกหล่นหายไป เพียงเพราะความล้มเหลวของกระบวนการทางการเมือง หรือการเพิกเฉยของผู้มีอำนาจที่ไม่เห็นความสำคัญต่อชีวิตแรงงาน
ขณะที่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ตนพร้อมจะรับประเด็นต่างๆ ไปดำเนินการ ในส่วนข้อเท็จจริงต้องมาพูดคุยกัน ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ไม่ได้รับการยืนยันจากครม. เพื่อให้สภานำกลับมาทบทวน ถือว่ากระบวนการต้องไปเริ่มใหม่ ตนไม่ได้ขัดข้องในตัวกฎหมาย มองว่ามีหลายข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความสำคัญและพิจารณาอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ ในเรื่องข้อเสนอการลาคลอดหรือการลาปวดประจำเดือน เราจะรับเข้ามาเพื่อตั้งคณะทำงานพูดคุยกัน และออกมาเป็นร่างกฎหมายร่วมกัน เพื่อนำส่งมาที่สภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว เพื่อให้ได้กฎหมายที่ตอบโจทย์แรงงาน