ดร.โจ ยื่นลาออก สส. สู้ศึกผู้ว่าฯกทม. เปิดทาง ‘กรุณพล’ เข้าสภา รับหาก‘วิโรจน์’ ไม่ติดคดี 44 สส. คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ เชื่อองคาพยพ ปชน. จะพัฒนาให้เป็นมากกว่ากรุงเทพฯได้ แข่งกับ‘ชัชชาติ’ไม่ง่าย
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ต่อกลุ่มงานสารบรรณ ภายหลังเปิดตัวลงสมัครผู้ว่าฯกทม. ว่า ตนมายื่นเอกสารลาออก สส.ตามกระบวนการ แม้จะรู้สึกเสียดาย แต่ก็รู้สึกว่าประตูบานใหม่กําลังเปิดสําหรับโอกาสของคนกรุงเทพฯ ซึ่งพรรคประชาชนให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งกรุงเทพฯ ในครั้งนี้
ยอมรับว่าการจะหาคนมาลงสมัครรับเลือกตั้งกรุงเทพฯ ไม่ได้ง่ายและมีกระบวนการที่ยาวนาน มีการคัดเลือกอย่างรอบคอบ สุดท้ายพรรคตัดสินใจส่งตนลง ย้ำว่าพรรคเราให้ความสําคัญกับสนาม กทม.จริงๆ ไม่ใช่เช่นนั้น ตนคงไม่ต้องลาออกจากสส. และยังรู้สึกผูกพันอยู่ แต่ความรู้สึกไม่ได้ต่างไปจากเดิม เพราะเราก็เหมือนเป็นผู้แทนของคนกรุงเทพฯที่รับมอบฉันทามติ และความหวังของคนกรุงเทพฯ เพื่อมาทํางานใหม่
ส่วนที่นายกรุณพล เทียนสุวรรณ จะถูกเลื่อนขึ้นเป็น สส.บัญชีรายชื่อแทนนั้น นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า คงไม่ต้องฝากอะไร เพราะรู้จักและร่วมงานกันมาตลอด ยินดีมากที่สภาฯจะมีนายกรุณพลเข้ามา การทํางานจะดําเนินต่อไปแบบไร้รอยต่อ เพราะเราทํางานกันเป็นทีม มีความสามัคคีร่วมมือกัน
อย่างไรก็ตาม จากการเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา พูดตรงๆ ว่า หากไม่มีปัญหาหรือความซับซ้อนจากคดี 44 สส. คนที่อยู่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ตน แต่เป็นนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. แต่เมื่อคดียังไม่ชัดเจนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร การจะส่งนายวิโรจน์ ลงเป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ จึงเป็นเรื่องที่พรรคคิดว่าไม่ควร
เมื่อถามถึงคู่แข่งอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.นั้น นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การแข่งขันในสนามนี้ไม่ง่าย ความพึงพอใจนายชัชชาติของคนกรุงเทพฯ มีมาก แต่เราก็คาดหวังที่จะชนะ ไม่เช่นนั้น คงไม่ส่งตนลงสมัคร เรามีเจตจํานงจะทําให้กรุงเทพฯ เป็นมากกว่ากรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอวาระทางเลือก
การเลือกตั้งทุกครั้ง เป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับทางเลือกใหม่ ทางเลือกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางเลือกแห่งโอกาสที่ดีขึ้น เราจึงอยากนําเสนอว่ากรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงแบบไหนให้คนกรุงเทพฯ จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพฯ ได้อย่างไรบ้าง
เมื่อถามว่าสส. 33 เขต จะมีผลให้ได้ สก.ทั้ง 50 เขตหรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะคนกรุงเทพฯ เวลาเลือกใช้ปัจจัยหลายอย่างตัดสินใจ สส.ที่เรามีทั้ง 33 เขต คนกรุงเทพฯได้มอบความไว้วางใจแล้วจึงตอบแทนความไว้ใจด้วยการส่งตนลงสมัครผู้ว่าฯ ในครั้งนี้
ด้านนายกรุณพล กล่าวว่า การคัดเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรค ไม่ใช่มีแค่คนใน แต่มีคนนอกเข้ามาร่วมด้วย พรรคดูนโยบายหลัก นโยบายส่วนตัว และการทำงานร่วมกันของ สก.เดิมและ สก.ใหม่ รวมถึงสส.กทม. เพราะกรุงเทพฯเป็นพื้นที่รอยต่อ ต้องทำงานประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดปริมณฑล
ประจวบเหมาะกับนายวิโรจน์ มีคดี 44 สส. หากมีคำพิพากษาออกมา อาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ จึงเอาคนที่น่าจะสื่อสารได้ดี มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของกรุงเทพฯคนใหม่
นายกรุณพล กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมานายชัชชาติ ทำผลงานได้ดีมากๆ แต่นายชัชชาติ เพียงคนเดียวไม่สามารถผลักดันวาระกรุงเทพฯได้ ไม่ใช่แค่การแก้เส้นเลือดฝอย แต่ปัญหาหลักคือเส้นเลือดใหญ่ และการใช้งบประมาณที่มีข้อสงสัยในหลายครั้ง รวมถึงนายชัชชาติ ก็ไม่ได้สังกัดพรรค แต่พรรคประชาชนเรามี สส.ทั้ง 33 เขต และยังมีผู้สมัคร สก.ครั้งที่แล้ว 10 กว่าเสียง
ทั้งนี้ คาดหวังว่าจะได้สก.ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 30 เสียง เพื่อผลักดันประเด็นที่สำคัญ แต่ถ้ามีสก. แต่ไม่มีผู้ว่าฯ หรือมีผู้ว่าฯแต่ไม่มี สก. ก็ทำให้เห็นแล้วว่าการผลักดันต่างๆ เกิดข้อขัดแย้ง และไม่สามารถผลักดัน พัฒนากรุงเทพฯ เป็นของทุกคนได้ ครั้งนี้ จึงเชื่อว่าการที่เรามีผู้ว่าฯกทม. รวมถึง สก.ที่เกินครึ่ง จะช่วยผลักดันวาระของประชาชนในกรุงเทพฯ
รวมถึงยังมีสส.อีก 33 คน ที่สามารถแก้ไขกฎหมายใหญ่ ที่เป็นอุปสรรคของกรุงเทพฯ จะเป็นการทำงานแบบไร้รอยต่อ และมีทีมบริหาร ทีมนโยบายของพรรคด้วย เชื่อว่าองคาพยพทั้งหมดของพรรค รวมถึงเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมเข้ามาทำงานท้องถิ่นเพื่อเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนได้เห็น