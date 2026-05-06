‘อนุทิน’ ย้ำ จะพยายามเต็มที่ ให้คนไทยได้ดู ‘ฟุตบอลโลก’ ยอมรับเห็นใจภาคเอกชนในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่เขาจะต้องดูแลตัวเขาเองด้วย
6 พ.ค. 69 – ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการมาเยี่ยมเยียน ซึ่งตนกับ นพ.สรณ มีความคุ้นเคยกัน และมารายงานความคืบหน้าภารกิจของ กสทช. รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของ กสทช.
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้มีการโอกาสหารือเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือน มิ.ย. หรือไม่
นายอนุทิน กล่าวว่า มีการพูดคุย ขณะนี้กำลังหาวิธีการ ตนไม่ได้เป็นแฟนบอล ไม่ได้ติดตามกีฬาฟุตบอล เพิ่งทราบว่าจะมีการแข่งขันในเดือน มิ.ย. เราจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ ในการหาความร่วมมือ
เมื่อถามว่า จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด ซึ่งรัฐบาลซื้อเองไม่ได้อยู่แล้ว แต่รัฐบาลสามารถอำนวยความสะดวก ประสานงาน เสาะแสวงหา สนับสนุนความร่วมมือ ซึ่งตอนนี้ก็เห็นใจทางภาคเอกชนในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่เขาจะต้องดูแลตัวเขาเอง แต่จะพยายามอย่างเต็มที่
เมื่อถามย้ำว่า จะทันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุด