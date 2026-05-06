สก.เขตลาดพร้าว เล็งเลือกตั้งรอบนี้ จะไม่ติดป้ายหาเสียง คนพื้นที่บอกติดดีกว่า อย่าประมาท ติดในจุดที่ไม่กีดขวาง ยังมีคนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้อยู่กับโลกออนไลน์ตลอด

6 พ.ค. 69 – นายณภัค เพ็งสุข สก. เขตลาดพร้าว พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ ถึงการเตรียมลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยระบุดังนี้

“เลือกตั้ง สก. รอบนี้ เขตลาดพร้าว ผมไม่ติดป้ายหาเสียง เพื่อไม่ให้รกและกีดขวาง ทุกคนคิดอย่างไรกันครับ”

โดยโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย ต่างมุมมองกันไป

ฝ่ายที่เห็นด้วยกับ นายณภัค มองว่า ไม่ต้องติดป้ายหาเสียง เพราะบ้านเขาทั้งบ้านรู้จัก สก.ณภัค อยู่แล้ว รวมถึงอีกกลุ่มที่มองว่า ติดหรือไม่ติดก็เลือกอยู่แล้ว

ขณะที่อีกฝ่าย มองว่าควรติด พร้อมให้เหตุผลว่า ติดแบบไม่ให้รก กีดขวางทางเดินน่าจะดีกว่า หรือทำป้ายหาเสียงไซซ์เล็กก็ได้ เช่นเดียวกับอีกคนที่เข้ามาตอบว่า ติดดีกว่า เพราะบางคนเขาไม่รู้ว่าเบอร์อะไร ติดเพื่อให้คนได้รู้ จดจำได้ หรืออีกคนที่เข้ามาตอบว่า การไม่ติดคือการประมาท พร้อมเตือนว่าอย่าลืม ยังมีคนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้อยู่กับโลกออนไลน์ตลอด

นอกจากนี้ยังมีผู้แนะนำให้ติดในที่ๆ เป็นป้ายการโฆษณาอยู่แล้ว หรือบอร์ดกลาง โดยให้เหตุผลว่า ยุคนี้ ในออนไลน์มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้ว แต่ควรมีป้ายออฟไลน์เพื่อพูดถึงนโยบาย อุดมการณ์ ผสมไปด้วย

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