ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือถึงเพื่อไทย ร้องปกป้องเกียรติภูมินักปกครองท้องที่ทั่วประเทศ ปมถูก สส.อภิปรายพาดพิง ยันพร้อมหนุนนโยบายปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 6 พ.ค.69 ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำโดย นายยงยศ แก้วเขียว ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อพรรคเพื่อไทย โดยมี นายทองลี มีหินกอง สส.ร้อยเอ็ด เขต 6 และอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้แทนรับหนังสือ

การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อปกป้องเกียรติภูมิของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรฝ่ายปกครองท้องที่ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านท่านหนึ่ง เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2569 ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปกครองทั่วประเทศ จึงเรียกร้องให้การกล่าวถึงบุคลากรฝ่ายปกครองท้องที่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ให้เกียรติ และสร้างสรรค์ เพื่อรักษาขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดประชาชน

นายทองลี กล่าวว่า ตนในฐานะอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผู้เคยปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายปกครองมาก่อน ยืนยันว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทั่วประเทศ ล้วนมีบทบาทสำคัญในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลความสงบเรียบร้อย และร่วมขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สมัยพรรคไทยรักไทย ซึ่งเคยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของผู้นำท้องที่ในการเฝ้าระวัง ดูแล และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชน

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