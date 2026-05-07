กกต. เตือน ผู้สมัคร สส. – พรรคการเมือง ยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย เลือกตั้ง 69 เดดไลน์ 11 พ.ค.นี้ ฮึ่ม ยื่นไม่ทัน-ยื่นเท็จ โทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งเมื่อวันนี้
8 ก.พ.2569 ให้จัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. ที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างชำระ

รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือหัวหน้าพรรคการเมือง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของบัญชีรายรับและรายจ่ายด้วย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน

2.พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน

3.การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. ให้ยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง หรือภายในวันที่ 11 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย

ทั้งนี้ หากผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมืองผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ต่อ กกต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

และหากบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นเป็นเท็จ ผู้สมัครหรือหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

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