นายกฯ ขอคนไทยอย่ากังวล เจอ ‘ฮุน มาเนต’ เวทีอาเซียนซัมมิท ย้ำยืนบนหลักการ พูดคุยต้องยึดประโยชน์-รักษาอธิปไตยไทย เป็นสิ่งสูงสุด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 48 วันที่ 7-9 พ.ค. ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่า คาดหวังทุกเรื่อง ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย

เมื่อถามว่าเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไร นายอนุทิน กล่าวว่า แน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึง แต่ไปเพื่อการทำงาน ไปเจรจา และแถลงจุดยืนของประเทศไทย บอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์ นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำ

เมื่อถามถึงการเจอนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เตรียมอะไรไปสื่อสารบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ต้องเจอ เย็นนี้ก็เจอ คงไม่ใช่การเจอสองต่อสอง ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียน และคงจัดให้พบกัน อยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดี ให้พบหน้าค่าตากันก่อน แต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น

ตนอยู่ในตำแหน่งนายกฯ และบริหารสถานการณ์ ไทย-กัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกฯแต่จริงๆแล้ว ตั้งแต่เป็นรมว.มหาดไทยด้วยซ้ำ ตนทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการ และการหารือการพูดคุยใดๆ ต้องเป็นประโยชน์ ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทย เป็นสิ่งที่สูงสุด เป็นประโยชน์ของคนไทย ไม่ต้องกังวลตรงนี้

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