นายกฯ เมินฝ่ายค้าน แฉ ‘อาม่า’ กว้านซื้อที่ดิน รอแลนด์บริดจ์ ลั่น ทำงานช่วยเหลือประชาชนดีกว่า ชี้โครงการยังไม่เริ่ม อย่าตีตนไปก่อนไข้ บอกไม่ท้อ แม้ถูกวิจารณ์ ลูกท้อเป็นสิ่งมงคล
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 พ.ค. 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์โครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้มีอาม่ากว้านซื้อที่ดิน หลังรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการว่า ช่วงนี้คิดช่วยเหลือประชาชนดีกว่า เพื่อช่วยคลายทุกข์ให้ประชาชนในประเทศมากที่สุด
อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ โครงการยังไม่ได้เกิดพรุ่งนี้ บริบทต่างๆ วันนี้เปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตอยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่ง
ขณะนี้เราต้องหาแนวทางที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งสินค้า สามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้ ไม่ว่าภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้ง เราจะพยายามทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นที่สนใจของนานาชาติ ซึ่งเราพยายามเสริมศักยภาพตรงนี้ให้มากขึ้น ตามสถานการณ์โลกที่เปลี่นนไป
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการปั่นกันว่าจะให้ต่างชาติเข้ามาเช่าพื้นที่ 99 ปี นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลไม่ฟังเสียงปั่น และคงไม่เกี่ยวกัน เพราะนี่เป็นเรื่องแลนด์บริดจ์ เป็นเรื่องของการลงทุน
เมื่อถามว่า การที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่แรกแบบนี้จะทำให้โครงการสะดุดหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า โครงการยังไม่ได้เริ่ม เป็นการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และถ้าผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ ที่มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน และมีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นเลขานุการ ออกมาเป็นอย่างไร เราค่อยตัดสินใจบนผลการศึกษาที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น ไม่มีอะไรแปลก
เมื่อถามถึงความชัดเจนกรณีการเช่าที่ดิน 99 ปี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการศึกษา
เมื่อถามว่า นอกจากผลการศึกษาแล้ว จะต้องฟังคำแนะนำของฝ่ายค้านด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องฟังเสียงของประชาชน ตนกำชับให้คณะกรรมการต้องมีภาคประชาชนอยู่ด้วย ซึ่งนายเอกนิติ ก็เห็นชอบ โดยจะเชิญภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในคณะกรรมการด้วย
เมื่อถามว่า ไม่ท้อใช่หรือไม่ที่มีการตรวจสอบ และมีกระแสโจมตีหนักในช่วงภาวะเช่นนี้ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำไมต้องท้อ ตนเป็นคนจีน ลูกท้อเป็นสิ่งมงคล สิ่วท้อกินทุกวันเกิดเลย
ส่วนกรณีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกปัดตกไป โดยอ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนเรื่องอื่น อยากชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร นายกฯ ปฏิเสธตอบคำถามก่อนดูนาฬิกา และพูดว่า “ประกาศครั้งสุดท้าย” ก่อนเดินออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฟิลิปปินส์