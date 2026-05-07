ไชยวัฒน์ เล็งหารือทีมกฎหมาย ฟ้อง ภูมิธรรม-ปลัดมหาดไทย เอาผิด – ขอความเป็นธรรม หลัง ก.พ.ค. มีมติชี้ คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เลขานุการรัรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) มีมติเสียงข้างมาก กรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรมว.มหาดไทย และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งโยกย้ายให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า ต้องกราบขอบคุณ ก.พ.ค. ที่ให้ความเป็นธรรม

หลังจากตนถูกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโยกย้ายให้มาเป็นผู้ตรวจฯ หลังจากนี้จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป โดยขอปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไร เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม และปกป้องชื่อเสียงของเรา ซึ่งดำเนินการให้เป็นไปตามความชอบธรรมตามระเบียบของกฎหมาย

เมื่อถามว่าการดำเนินการตามกฏหมายหลังจากนี้ จะทำเพียงคนเดียวหรือควบคู่กับนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือไม่ นายไชยวัฒน์ ระบุว่า ต้องปรึกษาหารือกัน เนื่องจากตน และนายนฤชาถูกคำสั่งในลักษณะเดียวกัน

เมื่อถามว่าการโยกย้ายในครั้งนั้น ที่ก.พ.ค. ระบุว่าย้ายเพราะมีวัตถุประสงค์อื่น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นเพราะสาเหตุใด นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า เนื่องจากนายภูมิธรรม เข้ามาดำรงตำแหน่ง และพวกตนได้รับนโยบาย โดยยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ แต่กลับถูกโยกย้าย ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สิ่งเหล่านี้ก็ว่าไปตามเหตุตามผลต่อไป

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