หมอวรงค์ ชื่นชม ทักษิณ ยอมรับโทษตามขั้นตอน ลั่นหมดหน้าที่ตัวเองแล้ว ไม่ติดใจอดีต ชี้ออกจากคุกมีผลต่อการเมืองแน่ รอจับตาเจ้าตัวได้บทเรียนหรือไม่

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี เผบถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษและจะออกจากเรือนจำในวันที่ 11 พ.ค.ว่า

สิ่งที่เกิดกับนายทักษิณ เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชน อ้างว่าเจ็บป่วยไม่ยอมติดคุก จนมีการต่อสู้ของภาคประชาชน จนศาลมีคำพิพากษาให้กับไปจำคุก ดังนั้นการที่นายทักษิณได้จำคุกมาแล้ว 8 เดือน ถือว่าเขาได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงแล้ว สามารถได้รับการพักโทษ เป็นสิทธิ์ที่นายทักษิณ และคนอื่นๆ ควรได้รับ

“ส่วนตัวโอเค เพราะยึดหลักความถูกต้องและกฎหมาย ในเมื่อเขารับผิดและติดคุกแล้ว ก็ต้องชื่นชมเขา แต่หลังจากนี้เป็นเรื่องของนายทักษิณที่ต้องวางแผนอนาคตของตัวเอง”

เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณออกจากเรือนจำจะส่งผลต่อการเมืองอย่างไรบ้าง นพ.วรงค์ กล่าวว่า หากดูการระดมมวลชน ที่มีการแจกลอตเตอรี่และเชิญชวนให้มาต้อนรับการออกจากคุก เป็นการสะท้อนว่านายทักษิณยังไม่ทิ้งการเมือง แต่เขาก็ไม่ผิด เพราะมีสิทธิ์ที่จะทำ แต่การทำแบบนี้ตนอยากให้ตระหนักถึงอดีตที่ผ่านมา อะไรที่ทำผิดพลาดก็ควรจะรับรู้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ

ส่วนจะมีผลต่อการเมืองหรือไม่ หากเคารพกติกา มีปัญหา ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็ไม่มีปัญหา จะทำอะไรก็ทำ แต่เมื่ออายุเยอะกันแล้ว ก็ควรจะรู้บทเรียนว่า ปัญหาเกิดจากการไม่เคารพกฎหมาย จนเกิดความแตกแยกในสังคม ทั้งนี้มองว่ามีผลต่อการเมืองแน่นอน แต่จะหนักหรือน้อยอยู่ที่เขายั้งมือแค่ไหน

เมื่อถามว่าตอนนี้มีอะไรติดใจที่จะไปยื่นร้องเรียนหรือไม่ นพ.วรงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาให้นายทักษิณต้องจำคุก ถือว่าหมดหน้าที่แล้ว แทบจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนายทักษิณเลย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ ตนก็เคารพนายทักษิณที่เคารพคำตัดสินของศาล เขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีแล้ว ตนก็ชื่นชม แต่หากมีการกระทำผิดกฎหมายอีกในอนาคต ไม่ใช่แค่นายทักษิณ แต่รวมถึงรัฐบาลและคนอื่นๆ ตนก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องหลักนิติรัฐนิติธรรม

 

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