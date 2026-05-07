อว.-กทม.ส่งมอบนวัตกรรมวัดแผ่นดินไหวและการเอียงของอาคาร ยกระดับความปลอดภัยในโรงพยาบาล ยศชนัน ชี้ไทยต้องมีเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติคุณภาพดี มีมาตรฐาน ราคาเหมาะสม เร่งปรับระบบทุนวิจัยให้เร็ว–ยืดหยุ่น พร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2569 ที่อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและการรับมือภัยพิบัติในโรงพยาบาล ซึ่งคืออุปกรณ์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว และอุปกรณ์วัดการเอียงตัวของอาคาร

นายยศชนัน กล่าวว่า หลังจากปี 2568 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยพิบัติที่สำคัญครั้งใหญ่ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวและหลุมยุบขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และมหาอุทกภัยในภาคใต้ ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทุกภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความท้าทายระดับชาติที่ต้องการการบูรณาการ ทั้งนโยบาย การวางแผน การวิจัย และการปฏิบัติ

โดยภัยพิบัติเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ คำถามสำคัญคือเราจะคาดเดาและรับมือได้อย่างไร นวัตกรรมเพื่อการจัดการภัยพิบัตินี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยประเทศไทยต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพราะไม่มีใครเข้าใจปัญหาในพื้นที่ได้ดีเท่ากับคนที่อยู่หน้างาน

นายยศชนัน กล่าวต่อว่า วันนี้เราได้เห็นความสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานด้าน ววน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กทม. พัฒนานวัตกรรมเตือนภัยที่สามารถใช้งานได้จริงและได้มาตรฐานสากล ความแม่นยำในการแจ้งเตือนนั้นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

เราได้เริ่มนำร่องการใช้งานนวัตกรรมนี้ในพื้นที่ กทม.และเตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อยกระดับความปลอดภัย โดยเฉพาะการแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักในห้อง ICU ให้เป็นไปอย่างทันท่วงที

กระทรวง อว.พร้อมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี AI สำหรับการทำวิจัยอย่างเต็มที่ รวมถึงพร้อมปรับกระบวนการพิจารณาให้ทุนวิจัยให้มีความรวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินและความต้องการของคนหน้างานอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือคนไทยต้องได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานไม่แพ้ต่างชาติในราคาที่เหมาะสม

“แม้การพัฒนานวัตกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะมีความท้าทาย แต่กระทรวง อว.พร้อมสนับสนุนทุกท่านอย่างต่อเนื่อง และขอชื่นชมและยกย่องนักวิจัย ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานหน้างานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานอยู่เบื้องหลัง ท่านคือฮีโร่ของประเทศ ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง” นายยศชนัน กล่าว

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