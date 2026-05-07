นรเศรษฐ์ อัดรายชื่อคณะศึกษาแลนด์บริดจ์มีเสียงภาคปชช.แค่ 3 คน ติงสัดส่วนไม่เหมาะสม เตือน ‘เอกนิติ’ อย่าเอาชื่อมาทิ้ง เป็นแค่ตราแสตมป์ กังวลใช้รายงาน สนข.เดินหน้าโครงการ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 พ.ค.2569 ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพัฒนาการเมือง วุฒิสภา แถลงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง เป็นประธานว่า ตนเห็นรายชื่อคณะกรรมการแล้ว มีตัวแทนชาวบ้านไม่เกิน 3 คน ซึ่งแค่ดูจำนวนรายชื่อแล้ว พื้นมันก็เอียงไม่ถึง 90 องศาแล้ว
ตนไม่แน่ใจว่าจะใช้ตัวรายงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นตัวรายงานนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หากเป็นเรื่องจริง ก็น่ากังวล เพราะงานของ สนข. หากพูดอย่างตรงๆ เป็นรายงานที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้เท่านั้นเอง
ดังนั้น นายเอกนิติ ที่รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้ว หากมีรายชื่อคณะกรรมการที่ดูแล้วไม่ได้มีสัดส่วนที่เหมาะสม คือจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบมีแค่ 3 คนจากคณะกรรมการหลายสิบคน ตนคิดว่าเป็นสัดส่วนที่เสียงคนในพื้นที่ ไม่สามารถสะท้อนและมีน้ำหนักอย่างเต็มที่
อีกประเด็นที่สำคัญ คืออยากให้นายเอกนิติ ดึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามาในคณะทำงานศึกษาชุดนี้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะภาคประชาชน ภาคประชาสังคม มีพื้นที่ให้เขาแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูล เพื่อให้รายงานการศึกษาครั้งนี้ออกมาเป็นที่ยอมรับ
“ผมไม่อยากให้นายเอกนิติ เอาชื่อของตัวเองมาทิ้ง เพื่อมาเป็นตราแสตมป์รับรองว่าโครงการนี้ถึงอย่างไรก็ต้องดำเนินการต่อไป ผมอยากให้รายงานนี้ออกมามีความน่าเชื่อถือ และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกฝ่ายอย่างสมน้ำสมเนื้อ และให้รายงานนี้มีความชอบธรรม
รัฐบาลจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปบนพื้นฐานของการศึกษาที่เป็นธรรมและมีความชอบธรรมจริงๆ โดยวันที่ 12 พ.ค. ญัตติแลนด์บริดจ์จะเข้าที่ประชุมวุฒิสภา และมีตัวรายงานของกมธ.คมนาคมที่จะรายงานเรื่องดังกล่าวด้วย”นายนรเศรษฐ์ กล่าว