แสวง เผยบัตรเลือกตั้ง กทม.-พัทยา ไม่มีบาร์โค้ด ชี้คนละรูปแบบกับสส. มีระบบป้องกันปลอมแปลง-ตรวจสอบย้อนหลังได้ รับความผิดพลาด กปน.เป็นบทเรียน ย้ำรักษาอุปกรณ์ให้ถูกระเบียบ
วันที่ 8 พ.ค.2569 ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการประชุมเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(สก.) ผู้ว่าฯกทม. สมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง
โดยสำนักงาน กกต.กทม. และเมืองพัทยา ประสานการทำงานร่วมกันตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้ง 2 พื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
นายแสวง กล่าวว่า กทม.มีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วย จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก แต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของ กทม. มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็น กปน. จึงไม่น่ากังวล
“บัตรเลือกตั้งท้องถิ่น มีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบ แม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้ง สส. เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภท โดย กกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นต่อเนื่อง เพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและอบต.อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีบัตรเพียงพอ”
ส่วนการเฝ้าระวังการหาเสียงเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า กฎหมายเลือกตั้งทั้งระดับชาติและท้องถิ่นใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ขณะนี้ กกต. ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครทั้งการลงพื้นที่และการหาเสียงผ่านสื่อโซเชียล โดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเรื่องน่ากังวล
แม้ในพื้นที่เมืองพัทยาจะมีการแข่งขันสูง แต่เชื่อว่าด้วยลักษณะพื้นที่ที่ตรวจสอบได้ง่าย ทั้งจากสื่อมวลชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ผู้สมัครระมัดระวังการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย
เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของ กกต. คือการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรม ไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะ พร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอด หากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรม กปน. ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมหรือไม่ เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปัญหาหลักๆ เกิดจาก กปน. นายแสวง กล่าวว่า ยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือทุกๆครั้ง ถือเป็นบทเรียน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อน
ครั้งนี้ จึงมีการอบรมและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า 1 เดือน โดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างละเอียด สามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกหรือผิด รวมถึงต้องรับฟังข้อทักท้วงจากประชาชน เพราะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องกำชับ กปน.ให้ดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ นายแสวง ถามกลับว่า ที่บอกว่านำไปใช้คือใช้อย่างไร การดูแลวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง มีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการกำชับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แม้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลย แต่ทุกความผิดปกติสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึงระดับบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือที่สุด