ดร.โจ ลงพื้นที่ย่านบางรัก ฟังเสียงสะท้อนคนเมือง ปลื้มเสียงตอบรับดี ตั้งเป้ากวาด สก.ส้ม ทั้ง 50 เขต ทำงานสอดประสาน สส.ปชน. ไร้รอยต่อ โวเตรียมตัวมาดีกว่าปี 65
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 พ.ค. 2569 ที่ตลาด ITF นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร แคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคประชาชน และน.ส.วนัสญาย์ สิริเหมะเวคิน ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตบางรัก พรรคประชาชน ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่เขตบางรัก เพื่อพูดคุยกับประชาชน พ่อค้า แม่ค้า
ก่อนจะเดินเท้าไปยังตลาดละลายทรัพย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วย และนายชัยวัฒน์ได้เข้าไปแนะนำตัวกับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า
โดยช่วงหนึ่งมีพ่อค้าร้านกางเกงบอกว่า อาศัยอยู่ฝั่งธนฯ ได้สะท้อนปัญหาทางเท้าและฝาท่อ ย่านซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังร้องเรียนไปหลายครั้งแล้ว หวังว่าหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะดำเนินการแก้ไขในจุดนี้ให้
รวมถึงสะท้อนปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกว่าไม่ว่าพรรคการเมืองใหญ่หรือพรรคการเมืองเล็ก เวลาหาเสียงบอกทำได้ พอหาเสียงเสร็จก็ทำไม่ได้ รัฐบาลรวย ประชาชนจน รวยไม่ไหวแล้ว
โดยนายชัยวัฒน์ได้รับเรื่อง และโทรศัพท์หา น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ สส.กทม. พรรคประชาชน ซึ่งเป็นสส.ในพื้นที่ เพื่อประสานงานและติดตามเรื่องให้ทันที
จากนั้น นายชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลของการเลือกลงพื้นที่สีลมเป็นครั้งแรกว่า อยากสะท้อนชีวิตคนเมืองในกรุงเทพฯ อยากลงพื้นที่ในช่วงกลางวัน เพราะคิดว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่จะสะท้อนชีวิตคนเมืองได้ดี ซึ่งเมื่อมาลงพื้นที่ก็ได้พบกับประชาชนที่เป็นชาวออฟฟิศ พ่อค้าแม่ค้า ก็ได้มุมมองและแง่คิดอะไรหลายอย่าง
เมื่อถามว่าการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การตอบรับถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ที่มาใช้บริการตลาด จากพ่อค้าแม่ค้า
สำหรับประเด็นที่อยากจะพัฒนา ภายหลังรับฟังแสงสะท้อนจากประชาชน มี 2 เรื่องหลักๆ คือ 1.ค่าครองชีพ เพราะค่าครองชีพใน กทม. ค่อนข้างสูง ซึ่งพรรคประชาชนมีนโยบายที่ กทม. จะสนับสนุนสร้างพื้นที่ขายอาหาร เช่น ฟู้ดคอร์ต หรือตลาดขายอาหารในราคาที่ไม่แพง เราสามารถใช้กลไกภาษีที่ดินต่างๆ ในการสนับสนุน เพื่อทำให้คนกรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงอาหารที่ถูกและลดค่าครองชีพลงได้
2.การเดินทางที่ประสบความลำบาก เวลาเดินเท้าก็อาจจะสะดุดท่อ ถนนไม่เรียบ ทางเดินเท้าไม่เรียบ เรื่องของการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะก็ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนมาจากคนออฟฟิศ ซึ่งเป็นคนชั้นกลางและเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ
เมื่อถามว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนกับคู่แข่งอย่างนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า เราตระหนักดีว่าสนามนี้ไม่ง่าย แต่เมื่อเราลงแข่งเราก็คาดหวังที่จะชนะอยู่แล้ว และตนไม่ได้มาแค่คนเดียว ตนมากับ สก. 50 เขต และทีมบริหารที่เป็นที่น่ายอมรับในแต่ละสาขา
นอกจากนี้ ยังมีพรรคประชาชนทั้งพรรคเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง มีสส.อีก 120 คน ที่จะคอยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะหยิบยื่นข้อเสนอที่ดีกว่า วาดอนาคตให้กับคนกรุงเทพฯ เพื่อชีวิตของคนกรุงเทพฯ ที่ดีกว่าเดิม
เมื่อถามว่า ตั้งเป้าสก.ไว้เท่าไหร่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า “หากถามผม เรากวาด สส. มา 33 เขตทั่วกรุงเทพฯ ส้มทั้งจังหวัดแล้ว จะดีหรือไม่หากเราสามารถกวาด สก.ส้มได้อีกทั้งจังหวัดเช่นเดียวกัน สำหรับผมอยากตั้งเป้าหมายไว้สูง”
เมื่อถามว่า มีหลายคนมองว่าการเลือกตั้งใหญ่กับท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ครั้งที่แล้วแม้พรรคก้าวไกลจะชนะและได้สส.มา 32 เขต แต่สก.ยังถือว่าน้อยอยู่ ครั้งนี้จะมีอะไรมาเป็นจุดเด่นหรือดึงดูดคนกรุงเทพฯ เลือก สก.ของพรรคประชาชน นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า การเตรียมตัวในการทำท้องถิ่นกทม. คือการเตรียม สก. เรามีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
เมื่อเทียบกับปี 2565 ครั้งนี้ถือว่าดีกว่ามาก ซึ่งตนมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากรมาทำงานท้องถิ่นตลอดตั้งแต่ปี 2567 ฉะนั้น เรื่องความพร้อมและการเตรียมตัว สก. บางคนลงพื้นที่มาเป็นปีๆ แล้ว ย้ำว่าครั้งนี้เรามีความพร้อมมากกว่าปี 2565 แน่นอน
เมื่อถามว่า หากได้ สก. มาคู่กับ สส. จะทำงานประสานกันใช่หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ใช่ หากได้ทั้ง สก. รวมกับ สส. ที่เรามีอยู่แล้ว 33 เขตก็จะยิ่งทำให้การทำงานสอดประสานกันในกรุงเทพฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
เมื่อถามว่า หากได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ หลายงานต้องทำงานสอดประสานกับรัฐบาลในตอนนี้ จะไม่ทำให้การงานสะดุดหรือมีอุปสรรคใช่หรือไม่ นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ไม่สะดุดเรายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง หากทุกคนทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน การประสานงานหรือทำงานร่วมกัน เราไม่ได้มีความขัดแย้งกันในส่วนนั้นอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายชัยวัฒน์ กำลังให้สัมภาษณ์อยู่นั้น มีรถหาเสียงของนายวิพุธ ศรีวะอุไร หรือ สก.ไม้ เขตบางรัก ขับผ่านและมีการประกาศว่า “สก.ไม้ ยังทำงานให้พี่น้องคนบางรักได้อยู่” โดยเมื่อเวลา 10.30 น.ที่ผ่านมา นายวิพุธ ได้ลงพื้นที่ตลาด ITF ก่อนที่นายชัยวัฒน์จะมาประมาณ 1 ชั่วโมง