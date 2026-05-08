ปชป. เตรียมตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 16 พ.ค.นี้ เชื่อสู้ ‘ชัชชาติ-ดร.โจ’ได้ หากนำเสนอนโยบายพัฒนากทม. มั่นใจได้ สก.มากกว่าเดิม
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ดูแลกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ว่า มีผู้สมัครครบ 50 เขตแล้ว โดยวันจันทร์ 11 พ.ค. จะมีการสัมมนาผู้สมัคร สก. ร่วมกับหัวหน้าพรรคเพื่อนั่งคุยเรื่องระเบียบ และข้อกฎหมายต่างๆ
ส่วนการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พร้อม 100% แล้ว เหลือเพียงการเคลียร์ตัวเอง หรือเรื่องส่วนตัว โดยจะเปิดตัวในวันที่ 16 พ.ค. เวลา 09.30 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งจะมีการเปิดให้ผู้สมัครผู้ว่าฯและแสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงเปิดตัวผู้สมัคร สก. ทั้ง 50 เขต
คาดว่าสัปดาห์หน้า น่าจะเริ่มหน้าตามงานต่างๆ ของพรรค โดยวันที่ 12 พ.ค. เวลา 15.00 น. จะจัดเสวนาเรื่อง AI ซึ่งว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. อาจมาร่วมงานด้วย
ส่วนนโยบาย กทม. ในการหาเสียง มีมาจากหลายส่วนประกอบกัน จากนโยบายเก่าของตนเอง ในครั้งที่แล้ว และนโยบายของพรรค โดย 4 ปีที่ผ่านมา คงไม่ปฏิเสธว่าการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. ก็โอเค ทำงานได้ดี ประชาชนจำนวนมากพอใจ
แต่คิดว่าบางส่วนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง หรือการขยับของเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญ หรือเรื่องหลังบ้าน ซึ่งเราแทบจะไม่เห็นเลยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อย่างเรื่องทำฟีดเดอร์ ระบบขนส่งสาธารณะ การเก็บขยะ แทนที่จะฝังกลบอย่างเดียว ให้มีการพัฒนาไปในทางอื่น และรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่อยากเห็นเป็นโครงการใหญ่ที่มีผลต่อชีวิตของคนกรุงเทพเรา แทบไม่เห็น
ในส่วนนั้นจะเป็นนโยบายของผู้ว่าฯ จากพรรคประชาธิปัตย์จะนำเสนอให้คนกรุงเทพต่อไป คนที่พร้อมสมัครเป็นผู้ว่าฯ ทุกคนต้องทำอยู่แล้ว เพียงแต่เราจะเสนอความแตกต่างว่า อีก 4 ปีข้างหน้า หากได้ผู้ว่าฯ จากพรรคประชาธิปัตย์ จะเห็นภาพกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
ส่วนจุดขายของผู้สมัคร สก. พรรคประชาธิปัตย์จะสู้กับผู้สมัครจากพรรคอื่นได้อย่างไร นายสกลธี กล่าวว่า ตอนนี้เราได้อดีต สก.ปัจจุบัน มา 12 คน และที่เหลืออาจเคยลงกับพรรคอื่น แล้วมีคะแนนที่เข้มแข็งเป็นที่ 2 หรือที่ 3 หากเป็นคนใหม่ อาจจะขยับลงมาจากสนามระดับชาติ
คิดว่ากระแสของพรรค และหัวหน้า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จะเป็นแต้มต่อสำคัญที่ผู้สมัคร สก. แต่ละคนมีอยู่ รวมเป็นคะแนนสำคัญของคนในแต่ละพื้นที่ ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกทม. อย่างสก. แตกต่างจากระดับชาติพอสมควร ทั้งเรื่องเขตเลือกตั้งที่เล็กลง
ความยึดโยงของผู้สมัคร กับประชาชนจะมีผลมากกว่าการเลือกตั้งใหญ่ และจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะคนมาใช้สิทธิ์ก็จะน้อยกว่าการเลือกตั้งใหญ่ ดังนั้น คนที่ทำงานผูกพันกับพื้นที่ก็เห็นแล้วว่าสามารถฝ่ากระแสเข้ามาได้หลายคน
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนที่ส่ง นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ลงสมัคร และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เตรียมลงรักษาแชมป์ พรรคจะสู้ไหวหรือไม่ นายสกลธี กล่าวว่า ทั้งสองคน อย่าง นายชัยวัฒน์ ดูจากประวัติและโปรไฟล์ก็โดดเด่น ก็ได้เปรียบอยู่แล้ว เพราะในการเลือกตั้งใหญ่ พรรคประชาชนได้พื้นที่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด ดังนั้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสนับสนุนคงยังมีต่อเนื่องมาถึงสนามท้องถิ่นด้วย
ส่วนนายชัชชาติ การเป็นแชมป์เก่าก็น่ากลัวอยู่แล้ว เพราะประชาชนเห็นการทำงานต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี แต่ยังมีจุดที่เราสู้ได้อยู่ คือ เรื่องการพัฒนากรุงเทพฯ อย่างมีนัยยะ หรือโครงการที่มีผลกระทบกับกรุงเทพในทางที่ดี ยังไม่เห็นเลย จุดนี้ยังมีโอกาสให้พรรคอื่น โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ นำเสนอสิ่งที่แตกต่างให้ชาวกรุงเทพฯ
เมื่อถามว่าตั้งเป้าว่าจะได้ สก.กี่เขต นายสกลธี กล่าวว่า ก็อยากได้ทั้งหมด แต่คราวที่แล้วเราได้ 9 คน คราวนี้ต้องได้มากกว่าอยู่แล้ว ด้วยหลายอย่างทั้งความพร้อมหัวหน้านโยบายต่างๆ น่าจะได้เยอะกว่าครั้งที่แล้ว