โฆษกรัฐบาล โต้เฟกนิวส์ ร่างพ.ร.บ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ “ให้ตั้งกาสิโน-เช่าซื้อที่ดิน 99 ปี” ยืนยันไม่จริง ย้ำ แลนด์บริดจ์ ต้องคุ้มค่า-ประชาชนต้องการ
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2569 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และพรรคภูมิใจไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) อนุญาตให้สร้างกาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้ 99 ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่า ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าว เป็นการคัดออกมาจากร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. …. เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว คือ นายนภดล แก้วสุพัฒน์ สส. พรรคพลังท้องถิ่นไท และเคยมีสส.เสนอให้มีกาสิโนในร่างกฎหมายอีก 3 ฉบับ โดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้
“ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว พรรคภูมิใจไทย เคยเสนอร่างพ.ร.บ.นี้ โดยใช้พ.ร.บ.อีอีซี เป็นต้นแบบ ด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ โดยไม่มีเช่าที่ดิน 99 ปี หรือกาสิโน ตามที่กล่าวหา
ส่วนโครงการแลนด์บริดจ์ นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมศึกษา โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง เป็นประธาน หากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่า ประชาชนไม่ต้องการ โครงการคงไม่เกิดขึ้น ทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่าย” น.ส.รัชดา กล่าว