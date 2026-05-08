เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2569 นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมกับผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องสารนิเทศ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (ชั้น B2) วงเงินงบประมาณ 54 ล้านบาท

โดยกรมโยธาฯ ได้นำเสนอแบบก่อสร้างในรูปแบบ 3D Visual รองรับให้กลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยครบวงจร พื้นที่ค้นคว้าสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในยุคดิจิทัล พร้อมรองรับการสื่อสารสาธารณะ ออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างอาคารเดิมและความปลอดภัยสูงสุด

นายโสภณ กำชับว่าการดำเนินการต้องรวดเร็ว เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้ทีมออกต้องปรับลดรายละเอียดหรือองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อใช้งบประมาณให้คุ้มค่า โปร่งใสและตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด

สำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ และจะเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา

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